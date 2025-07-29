金融時報：賴清德知美不允許過境取消出訪

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北7月29日電／針對賴清德8月是否會出訪巴拉圭等三“友邦”，並過境美國紐約和達拉斯？“總統府”發言人郭雅慧28日表示，由於近日南部風災，賴清德近期暫無出訪安排。不過，根據《金融時報》報導，中國大陸就賴清德擬於前往中美洲途中過境紐約一事向華府提出反對後，特朗普政府已拒絕同意賴清德過境



消息人士表示，賴清德原本計劃8月過境美國，前往與台灣有邦交的巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯。不過後來被爆出美方不允許賴清德途中過境紐約。針對媒體報導，府發言人郭雅慧28日表示，因考量南部風災災後復原、美國對等關稅、區域情勢等因素，近期沒有出訪安排。



根據《金融時報》報導，三位知情人士透露，賴清德其實早在美國不同意過境後就取消出訪了。而賴清德曾聯繫美國保守派智庫，希望該機構能夠在他過境紐約時邀請他出席一場活動。另外也有知情人士透露，因為中國大陸向華府抗議，特朗普為了避免美中貿易談判破裂，拒絕賴清德過境紐約、前往中美洲行程的申請。。



知情人士說，賴清德原本打算在紐約拜會保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation），也計劃赴達拉斯。目前不清楚美方僅反對他停留紐約，還是全面禁止過境美國。



這項決定引發華府挺台人士憂慮，認為特朗普可能對中國採取較軟立場，特別是在他有可能訪問中國，進行習特會。