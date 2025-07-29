開第一槍！游盈隆勸老友柯建銘辭綠委與總召

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北7月29日電／綠營發動的大罷免遭遇大失敗，民進黨秘書長林右昌已向黨主席賴清德請辭獲准，但發起大罷免的民進黨不分區“立委”、“立院”黨團總召柯建銘還沒有任何動作。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆28日在政論節目指出，大罷免結果與柯建銘的想像完全相反，他該負起最大責任，身為老柯30多年朋友的游建議，柯建銘應請辭總召以及不分區“立委”。



首波大罷免投票26日落幕，24席中國國民黨籍“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案全遭否決。



根據《中時新聞網》報導，游盈隆28日在政論節目《57爆新聞》中指出，林右昌請辭是遲來的請辭，726選舉結果出爐當晚就應該請辭。游強調，這是非常嚴重的政治事件，民進黨在這件事情上脫離不了關係，整個行動看來主要是罷團在第一線，但若沒有民進黨背後實質上幫忙，罷團也不會有如今聲勢。



游盈隆表示，“內閣”改組是必然的，但他認為，在“內閣”改組前仍有一件事要釐清，就是大罷免牽涉到民進黨、“立院”黨團、“行政院”甚至是“賴政府”，目前衹有林右昌請辭，但大罷免根源在“立院”黨團，是以柯建銘為中心的運作。



游盈隆說，罷免結果與柯建銘的想像完全相反，但從柯建銘開始在“立院”開記者會豎起大罷免旗子至今，已經有7個多月，柯建銘要負起最大責任。游盈隆強調，他跟柯建銘是認識30幾年的朋友，他認為，柯建銘已經當了10屆“立委”，應該請辭總召，同時請辭不分區“立委”。