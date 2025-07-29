急滅火！綠營湧言會發聲明力挺賴清德

中評社台北7月29日電(記者 黃筱筠)大罷免大失敗之後，民進黨出現檢討聲浪。民進黨湧言會新北市議員李宇翔28日開出第一槍，要求賴清德要請辭黨主席，但之後又刪文。同為湧言會的民進黨組織部主任張志豪昨天聲明退出湧言會運作，力挺黨主席賴清德。



湧言會今天也發出聲明力挺賴清德。湧言會表示，湧言會全體將與賴清德、“行政院長”卓榮泰致力守護人民與“國家”。



大罷免26日投票結果完敗，但目前僅民進黨秘書長林右昌請辭，新北市議員李宇翔28日點名賴清德、“行政院長”卓榮泰、民進黨團總召柯建銘要負起責任，開出第一槍。但之後又刪文。



具有黨職，這次罷免又進駐花蓮操盤的組織部主任張志豪，也同是湧言會成員的他28日也趕緊聲明，“現在應該是團結一致對外的時刻，勿親痛仇快，讓藍白見縫插針，本人即刻退出湧言會運作。”向原本同屬湧言會的李宇翔表達不滿。



目前民進黨副秘書長何博文也同為湧言會成員。



湧言會今天一早發出聲明指出，經湧言會昨夜決策委員會會議，做出決議。決議說，面對726大罷免投票結果不如預期，我們全體黨公職應共同檢討、一同面對。 過去一年多來，面對藍白聯手杯葛施政亂局、國際局勢及經貿環境快速變化、極端氣候的天災等嚴峻局勢，賴清德、卓榮泰院長率領執政團隊面對內外挑戰，台灣仍能穩定前行、成長，湧言會決議，全體將與賴清德、卓院長行政團隊團結一致，致力於守護人民和“國家”。

