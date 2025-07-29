賴清德取消8月出訪　黃國昌批賴團隊須檢討

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月29日電（記者 鄭羿菲）賴清德原計劃8月訪中南美“友邦”，並過境美國紐約、達拉斯，而《彭博社》、《金融時報》皆報導，中國大陸提出反對後，特朗普政府拒絕賴清德過境紐約的計劃，因此，府也宣布，賴近期暫無海外訪問之安排。對此，台灣民眾黨主席黃國昌29日表示，事前資訊掌握不足？“國安”與外交團隊必須要深切檢討。



賴清德原計劃8月過境美國，前往與台灣有邦交的巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯訪問。《彭博社》、《金融時報》報導，由於中美關稅談判正在進行，及10月底可能會有“習特會”，中國大陸就賴清德擬過境紐約一事向華府提出反對後，特朗普政府拒絕賴清德過境紐約的計劃。《金融時報》指出，目前尚不清楚拒絕過境是指紐約的部分，還是被告知根本無法過境美國。



賴清德原計劃8月過境美國一事，府方始終並未對外證實相關計劃，而“總統府”發言人郭雅慧28日對外表達，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴清德近期暫無海外訪問之安排。



黃國昌29日接受媒體訪問表示，賴清德出訪代表的是“國家”尊嚴，這次賴清德出訪“友邦”出現這麼大的變化，“國安”與外交團隊事前資訊是不是掌握不足？相關連繫溝通是不是沒做好？整個“國安”與外交團隊要深切檢討。