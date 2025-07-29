游盈隆轟沈伯洋是民進黨之恥　促辭不分區

綠委沈伯洋。（中評社 資料照) 中評社台北7月29日電／726大罷免遭完封，民進黨內檢討浪不斷，黨秘書長林右昌已在28日請辭獲准。台灣民意基金會董事長游盈隆29日在臉書發文怒批民進黨不分區“立委”沈伯洋是此次大罷免的主要戰犯之一，甚至痛批其為民進黨之恥，還說，如果沈伯洋是個有責任感和羞恥心的人，應該立即請辭“立委”，不然只會繼續羞辱賴清德的智慧以及拖垮民進黨。



游盈隆今早在臉書發文表示，昨晚，友人傳來一則沈伯洋受訪的新聞短片，自己看了之後，百感交集。這次大罷免一敗塗地，搞的社會天翻地覆，主戰犯之一不就是民進黨不分區“立委”沈伯洋嗎?大罷免大槓龜後，沒有閉門思過，還繼續出來大放厥詞，一點點責任感都沒有。



游盈隆指出，沈伯洋昨天被媒體問到有關“反共護台不能正當化大罷免手段之不當”時，滿臉不悅，直接點名他，說他講的是一種話術，“目的是要停止‘國安’討論，這侮辱了罷團的主張”，坦白講，自己覺得沈伯洋根本不知所雲，胡亂塘塞一些話，應付應付媒體。



游盈隆表示，自己對沈伯洋沒有成見，對沈伯洋印象比較深刻是始於去年12月3日韓國尹錫悅事件。尹錫悅總統當晚發表全國緊急戒嚴令，引爆軒然大波；民進黨“立院”黨團當天午夜在Threads發出一則短文作正面呼應，隨即又刪除，但消息在很短時間內已傳遍媒體圈，引起極大爭議。



游盈隆指出，這篇被刪掉的短文內容顯示“民進黨‘立院’黨團對韓國總統尹錫悅面對的執政困境感同身受，韓國遭受朝鮮威脅，台灣則受中國威脅，而‘兩國’在野黨被明指或影射受敵國操控”。有跡象顯示，這件事和沈伯洋有關。



游盈隆說，沈伯洋後來介入大罷免很深，是大罷免的重要推手。沈伯洋曾公開闡述大罷免的必要性，寄望“大罷免的推動，將可以迫使國民黨‘倒閣’並讓賴提前解散‘國會’重選，以根本解決朝小野大問題”，完全是異想天開，結果當然沒有照沈伯洋所想的劇本發生。