為823止血！卓榮泰不再提覆議普發現金案

“行政院長”卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北7月29日電／綠營發動的大罷免遭遇大失敗，“行政院”表態不支持普發現金1萬元，被視為大罷免失敗關鍵因素之一。傳出考量823罷免案，“行政院長”卓榮泰針對“立法院”三讀通過的普發現金案，確定29日不提出覆議。由於31日為“行政院”覆議的最後期限，“政院”經過審慎評估後做出此項決定。



“行政院”原本提出4100億元的“強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”，藍白則自推版本加入普發現金。國民黨達成黨內共識，刪除撥補台電的1000億元，轉而增加全民普發現金一萬元的預算，條例明定10月底前執行發放，使得特別條例的總規模擴增至5450億元。法案於7月22日經“立法院”三讀後送抵“行政院”，根據法定程序，“政院”有10日提出覆議的期限，亦即7月31日為最後時限。



根據《自由時報》29日報導，政壇傳出卓榮泰在罷免結果出爐後深感震撼，雖曾透露對是否舉債發現金心有糾結，傾向赴“國會”親自說明，但經過近一周深思熟慮，已拍板不再對條例提覆議。“政院”內部人士指出，此舉主因在於避免823選戰再度被操作“普發現金”議題，尤其此次罷免集中於非都會區，該政策恐反成選情包袱。

