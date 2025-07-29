王義川：台中人在意錢　綠大老提每月發2萬

綠委王義川。（中評社 資料照） 中評社台北7月29日電／綠營發動的大罷免遭遇大失敗，傳普發現金1萬元，被視為大罷免失敗關鍵因素之一。民進黨籍“立委”王義川28日在政論節目說，普發1萬的事情在台中全面發酵，並以2018年時任台中市長林佳龍因老人健保而全面崩盤，“代表台中人非常在意錢。”所以有綠營大老在台中群組提出，下次的市長與議員候選人要不要提“每月發2萬”(新台幣)。



有綠營內部人士稱，普發現金政策對社會氛圍有影響，因500、1000元影響都很大，更何況是1萬元攻勢等。王義川28日中午在政論節目《前進新台灣》中回應，所有評論與分析，“全部都是對的，沒有一個人講錯”。



王義川提及，民進黨在這次罷免案中遇到的每個關卡與決定，例如去年開始醞釀罷免時，民進黨選擇公民先行，並在第二階段透過議員設置連署站幫忙連署，以及第三階段選擇跟公民站在一起，而不是接管公民團體，每一個選擇，大家內部開始討論，究竟第一、二、三階段哪部分選錯了。



王義川指出，發1萬元這件事情，他不覺得在台北市有發酵，“但這個題目在台中市是全面發酵，2018年林佳龍也因為老人健保的事情全面崩盤，代表台中人非常在意錢。”所以今天有綠營大老在台中群組直接說出，“下次市長跟市議員候選人，現在要不要提‘每個月發2萬’？”



王義川說，發1萬元在台北市討論的是“沒辦法財政紀律”、“舉債”、“要不要排富”等，但這件事情在台中是有用的，而台中市接下來還有3個藍委罷免案，“這1萬元的事情，總要做個了斷，有人說就給他加碼”。



王義川表示，關於民進黨有沒有投入或全力幫忙罷免，有罷團抱怨綠黨公職沒投入，但也有罷團認為綠黨公職投入太多，趕走了中間選民，激起當地藍軍總動員，而民進黨會全面性搜集這些資訊。



王義川也提到，林右昌辭黨職是民進黨的慣例，任何一場選舉，只要大眾認為輸了，那要就是黨主席辭職，不然就是祕書長；至於大家下一步檢討“行政院”，這是另外一題，也是賴清德與“行政院”要去討論的課題。