小草助藍反罷　郭正亮曝白營這口號殺傷力強

國民黨台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌合拍的反罷免宣傳片。（中評社 資料照） 中評社台北7月29日電／24席藍委挺過大罷免，中國國民黨籍台中市長盧秀燕還特別發文感謝民眾黨與其支持者“小草”。前“立委”郭正亮分析小草為何會出來投票助藍營反罷免？他說，台灣民眾黨在選前喊出了“你如果不出來，阿北（民眾黨前主席柯文哲）就出不來”的口號，這句口號很有殺傷力，“國民黨真的是欠民眾黨一份情”。



726首波大罷免投票結果出爐，包括24藍委與無黨籍新竹市長高虹安全數不通過，罷團全軍覆沒。



柯文哲已被羈押近11個月了。



郭正亮28日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，民眾黨在選前喊出了“你如果不出來，阿北就出不來”的口號，這句口號很有殺傷力。自己星期六直播開票時，有民眾黨人士就提到，被前述口號打動了。



郭正亮指出，民眾黨主席黃國昌跑了很多選區，甚至連台東都去，還與國民黨籍台中市長盧秀燕一起拍反罷廣告，由此可見，黃“人情各方面，面面俱到”。



郭正亮認為，“國民黨真的是欠民眾黨一份情”。雖然有唇亡齒寒、“若是國民黨崩了，大家都完蛋”的考慮，只是民眾黨沒有“立委”被提罷免、本來沒有義務要幫忙，但最後還是出來了，他們等於是來救國民黨。