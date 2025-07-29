王小棣要藍委記得禮義廉恥　藍青年反轟無恥

針對王小隸發文要藍委記得禮義廉恥一事，國民黨陳冠安怒轟無恥。（照：陳冠安臉書） 中評社台北7月29日電／726大罷免投票結果出爐，民進黨大敗，選前挺罷的知名導演王小棣27日深夜在社群發文道歉，寫下“我願意跟其實有認真做事卻被提上罷免名單的‘立委’致歉”等話，到了今天，又喊話“立委”“要記得忠孝仁愛、禮義廉恥”，對此，國民黨青年部前主任陳冠安砲轟，“士大夫無恥，是謂國恥”。



王小棣27日晚間在臉書發文，稱願意跟其實有認真做事，卻被提上罷免名單的“立委”致歉，“不好意思，讓妳／你被牽連了”，認為認真的藍委也被列為罷免之列“不好意思”，但文中酸，一切只因在重大議題上，大家沒有聽到過“立委”們獨立的意見。而在今天，王小棣再度發文喊話“立委”們，“也請你們要記得小學老師教過妳／你的：忠孝仁愛、禮義廉恥”。



陳冠安28日在臉書發文回擊，王小棣發文說要跟有認真做事，卻被提上罷免名單的“立委”致歉，今天轉頭又稱，罷免沒成功，是多一些老闆想看“立委”們真正的表現，不是他們贏了，請代議者記得小學老師教過“忠孝仁愛、禮義廉恥”。陳冠安表示，士大夫無恥，是謂國恥。並痛批，作為文化人、公眾人物，王小棣絲毫不知道“民主”二字怎麼寫，站在執政權貴那一邊，打擊在野的監督制衡力量、破壞自由民主體制運作。



“從民主的角度來看，大罷免就是大惡罷，毫無正當性”，陳冠安直言，王小棣自始自終就是同意罷免方，請不要無恥地搖身一變，跑來詮釋多數民意，然後再用虛假想像的反罷理由，教訓反罷方支持的在野“立委”們。他並提到，反罷的老闆們要的很簡單，就是有強勁的監督制衡力量，去抗衡現在濫權無能的執政黨。



“王小棣敢跟多數民意站在一起，監督民進黨的施政缺失嗎”，最後，陳冠安也質問，“監察院”前秘書長李俊俋濫用公務車去載狗美容，“中選會主委”李進勇被爆用公務車叫公務員去拿外送晚餐，這夠無恥了吧？王小棣有要民進黨高官學禮義廉恥嗎？“人不可以無恥”。