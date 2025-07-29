選不選國民黨主席？盧秀燕未正面回應

台中市長盧秀燕回應時事議題。（中評社 方敬為攝） 盧秀燕回應時事議題，大批媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月29日電（記者 方敬為）首波大罷免投開票26日落幕，罷團全軍覆沒，中國國民黨籍台中市長盧秀燕選後未對選舉結果公開發言，今天上午安排回應媒體時事，將大罷免結果歸功於選民的智慧及“立委”的努力，“勝利是屬於他們的”。至於後續是否角逐黨主席，外傳不選了？盧秀燕僅說“謝謝大家”，未正面回應。



盧秀燕28日晚間透過幕僚發出採訪通知，29日在主持市政會議前，安排回應時事議題。分別對726反罷免成功、網傳台中市普發新台幣4萬元、南部豪大雨成災、參選黨主席等議題回應。



對於726大罷免投票結果，盧秀燕表示，該結果是所有的市民家人智慧的選擇，也是所有“立委”努力的結果，所以勝利是屬於他們的，就把時間跟空間留給他們。



有關近日網路流傳“台中市將普發新台幣4萬元”圖卡，引發熱烈討論。盧秀燕強調，該消息為不實謠言，每個人都有不同的政治選擇，大家彼此尊重，不過對於政府政策相關議題，不允許放假消息、做假圖，不實消息已經造成市民混淆，有好多人來問市府，也造成第一線公務同仁的困擾，所以我們必須澄清，也採取必要法律行動。



針對南部近日豪大雨成災，盧秀燕表示，台中市政府有關單位嚴陣以待，前天晚上開始就開設了三級災害應變中心，截至目前仍未解除，因為氣象署認為中南部地區都還有可能受到豪大雨侵襲，市府會密切掌握相關動態，南部地區若有救災或者災後重建等需求，台中市也會配合提供協助。



至於是否參選國民黨黨主席，先前傳出不選了？盧秀燕則說，“謝謝大家”，語畢即結束訪問，走入市政廳主持市政會議。