小笠原欣幸揭綠營大罷免落敗　因藍營動員猛

罷免投票同意與不同意的百分比。（照片：小笠原欣幸臉書） 中評社台北7月29日電／針對綠營發動的大罷免遭遇大失敗，清大榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸28日在臉書發表數據分析指出，儘管罷免案落敗，民進黨支持者回流率高達77.8%，但國民黨支持者回流率更驚人，達85.68%，反罷方展現壓倒性動員力，“原以為會在補選爆發的能量，提前在罷免戰場全面引爆”。



小笠原欣幸表示，從統計數據來看，這次罷免投票總選舉人數近680萬人，投票率為56.1%。在24個選區中，同意罷免票為161萬餘票，占42.5%，不同意票則達218萬，達57.5%。整體而言，罷免方在數量上慘遭完敗，且24區無一成功。



但細看內容，仍有7席“立委”的同意票跨越“選舉人數四分之一”的罷免門檻，包括王鴻薇、葉元之、徐巧芯、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐與李彥秀，這些人早被外界視為“危險名單”，選區中反對聲浪強烈。不過，最終都因不同意票數更多而未過關。



小笠原欣幸認為，這場選戰不能單看成敗，更要從投票者結構解析支持度的變化。他進一步將本次罷免投票結果與去年“立委”選舉交叉比對後指出：民進黨在這24選區中“立委”得票率為40.3%，而此次罷免同意票為42.5%，實際上略有提升。他解讀為“民進黨支持度並未下降，反而略有成長”。



但令人震撼的是，從“回流率”分析得知，投給民進黨候選人的選民中，有82.7%願意再次出來投罷免票，已屬不易；然而，投給國民黨候選人的選民中，竟有92.7%現身投下反對票。國民黨在這場投票中的動員能量，不僅壓制住罷免攻勢，更反向放大“基本盤”。