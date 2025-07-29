盧秀燕宣示關懷原民　共促族群和諧

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月29日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持市政會議，安排市府原住民族事務委員會專案報告“原民文化推廣與發展成果”，盧秀燕表示，台中市注重原民文化保存與傳承，台中是多元族群融合的城市，她上任後積極推展和平專案，發願走訪原鄉9所中小學，今年達標，未來也持續努力促進原鄉發展與文化推廣，也請大家尊重少數民族，共促族群和諧。



台中市政府29日召開市政會議，由“原民會主委”楊馨怡專案報告“台中市原住民族文化推廣與發展”。盧秀燕主持會議，並作報告總結。



盧秀燕表示，原住民族群的人文、歷史等保存，台中市政府相當重視，且設有原民專區，例如在29個行政區當中，和平區就有實施原住民族自治，和平區區長就是部落原民選舉產生。



除了原民之外，盧秀燕說，台中市山城區域也有客家族群集中的區域，我們很幸運在城市當中，有多元族群並存，原住民、客家人、漢人等多元文化在台中市都能夠獲得保存生活或者是發揚光大，台中市非常幸運。



盧秀燕肯定在“原民會”的帶領之下，在保存推動原民族語或者部落文化、歷史等傳承有重大進展，另外還有跨局處協力，包括文化局、新聞局、社會局、教育局、衛生局等提供多元照護及福利措施，尤其是教育局在原鄉地區9所國中小學的資源挹注更是重要。



盧秀燕指出，原鄉學校實在是太偏遠了，她擔任市長時，就發願說一定要在市長任期內把這9所學校訪視一遍，很高興今年已經完成9所學校全面訪視，有的學校她甚至去過不只一次。



盧秀燕並特別感謝原鄉教職人員願意留任，發揮教育工作者的使命感，令人感動，這些原鄉的教職同仁，所負擔跟責任比平地學校的教職人員更為重大，除了要負責基本教育內容，還要負擔起原民文化的保存與傳承等，對促進台中市族群文化多樣性有所奉獻。也希望市民朋友能夠尊重少數民族，給予更多的關心與照顧。