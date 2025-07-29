呂秀蓮：現在是主政者要聽人民聲音的時候

呂秀蓮提出罷免失敗8大關鍵原因。（照片：呂秀蓮臉書） 中評社台北7月29日電／針對綠營發動的大罷免遭遇大失敗，民進黨內究責聲四起，有派系要角不具名在媒體發表評論說，若民進黨沒有半點反省檢討作為，台灣政治就會維持過去1年的對抗基調，“這才叫大罷免大失敗”。呂秀蓮28日則呼籲賴清德要人事大改組，喊話“現在是主政者要聽人民聲音的時候”。



《鏡週刊》28日刊出一則評論提到，若民進黨沒有半點反省檢討作為，對藍白來說，就是未來繼續杯葛的最好理由，當沒有人為這場運動負責，台灣政治就會維持對抗基調，果若如此，過去一整年到底在幹嘛？整體社會走這麼一遭所為何來？這才真的叫大罷免大失敗。



文中強調，公民社會依然站在國民黨對立面，民進黨支持度仍領先其他政黨，賴清德身為“總統”，卻沒有能力領導這股豐沛力量；蔡英文在罷免投票前，一則貼文吸引幾十萬人按讚，顯示公民社會還期待政治領域的領導人，賴清德必須正視此落差，為什麼他做不到。別讓討厭賴清德的情緒繼續擴大，對他來說，這會是個很痛苦的自我反省過程。不過，這是他的使命。



呂秀蓮則提出罷免失敗8大關鍵原因，包含執政未有具體施政、柯文哲案檢媒密切、死亡連署選擇性辦案、抗中保台失效與青鳥黑熊言論、關稅談判黑箱、團結十講雜質說、丹娜絲颱風救災不力、藍營普發1萬元等。



呂秀蓮呼籲，賴清德應立即重整執政威信，行政團隊展現施政能力，或進行人事大改組；政府也應重新檢視兩岸政策，建議召開全台性“國是會議”，“現在是主政者要聽人民聲音的時候”。



民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤說，民進黨在整合動員、資源調派上，齊心作業還有不夠積極之處，“我們要痛定思痛檢討，責任就是執政黨要承擔的，而不是讓辛苦的公民獨自面對”。“立法院”本會期行政團隊也有幾項好法案正在審議，例如兒童托育服務專法、青年基本法和攬才專法等，可讓各政黨持續練習合作，而非一再復習對立，“執政黨團會不斷遞出橄欖枝，甚至在“立院”種滿橄欖樹”。