綠培養青鳥　名嘴曝太陽花紅利被這兩人割走

朱凱翔（右）28日邀請媒體人董智森分析大罷免結果。（截自“誰來早餐”YouTube直播畫面) 中評社台北7月29日電／綠營推大罷免，但726投票結果卻是25案全遭否決，連日本學者小笠原欣幸都認為，民進黨自2014年太陽花運動以來所累積的優勢可能就此終結。媒體人朱凱翔指出，綠營原本期待靠太陽花世代能走20年大運，卻被台灣民眾黨前主席柯文哲及現任主席黃國昌割走，所以恨之入骨。媒體人董智森反諷表示，所以要培養青鳥。



朱凱翔28日在《誰來早餐》節目提到，到了“中央”層級的選舉沒這麼簡單，勢必還是一番苦戰，但小笠原老師的話某部分還是認同，就是民進黨太陽花的紅利大概已經吃完了。就是說太陽花的紅利，原本結構上就已經被黃國昌跟柯文哲改變了。



朱凱翔強調，“我跟大家講過很多次，為什麼民進黨恨柯文哲跟黃國昌入骨？”每天做文宣跟議題攻防的時候，常常到最後都會發現民進黨有一個慣性，就是明明你應該要好好在某個議題攻防的時候，黃國昌講個什麼東西，他們綠營就會一股腦地跑去攻擊黃國昌或者去咬柯文哲了。



朱凱翔指出，明明這個議題還沒講完還沒打完，藍營這邊我劍都拔出來了，你綠營跑去打黃國昌了？因為他們的DNA就是覺得，太陽花這個世代，應該是我要吃好吃滿的，只要這樣就能再走十年、二十年大運，可是就是你這不長眼的柯文哲、該死的黃國昌，你們把當年養出的太陽花這個世代的人，給我割走了一大塊！害我民進黨現在變成少數執政，所以我要把你搞死、把你關到死、打到死，也許我又可以重新吃我的太陽花世代？



來賓董智森表示，現在民進黨也觀察到這個現象了，所以他們要培養青鳥。