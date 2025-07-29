大罷免失敗　張競點出輸家該讓鬧劇盡快落幕

中華戰略學會資深研究員、台海軍中權艦前艦長張競。（中評社 資料照） 中評社台北7月29日電／綠營發起的726首波大罷免慘遭完封，中華戰略學會研究員張競點出“五大輸家”，後續將影響台灣社會後續發展與政治脈動。面對第二波罷免投票則將於8月23日進行，張競指出，究竟是當權者決心要將爛戲繼續“拖棚”，抑或是執政者識相，讓此場政治醜劇與鬧劇儘早落幕，將是其政治智慧重要評分參考標準。



首波大罷免投票26日落幕，24席中國國民黨籍“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案全遭否決。



根據台媒報導，針對首波大罷免結果，張競27日點出整個過程有“五大輸家”，首先，台灣民主政治品質信譽形象受到嚴重打擊；其次，司法機關與選務機關公信力明顯下滑崩盤；第三，有藍白陣營重量級政治人物冷眼旁觀，不願表態支持黨內同志，會讓其未來政壇發展前景絕不樂觀；第四，美國選擇不表態，未來對台灣政治生態影響力恐將受挫；最後，公民團體側翼打手的價值市場行情堪慮。而這“五大輸家”將影響台灣所面臨戰略環境及政治發展前景。



張競進一步說明，此次大罷免在全球民主政治史上，確實是從未存在前例，因此必然會成為歷史案例，“但若是深究其是否符合民主基本理念以及法治精神，恐怕就難以樂觀看待”。



張競續指，此次大罷免政治風潮全程，司法機關與選務機關公信力明顯下滑崩盤。司法機關檢調體系幹員甘為政治鷹犬，選務機關官員雙重標準嘴臉，“特別是選擇性審查資料移送法辦，違反常理羈押嫌犯偵辦手段，更是讓人難以恭維”。



最後，張競強調，8月23日還有另場大罷免投票，“究竟是當權者決心要將爛戲繼續拖棚，抑或是執政者將會識相，讓此場政治醜劇與鬧劇儘早落幕”，將是其政治智慧重要評分參考標準。