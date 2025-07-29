美拒賴過境　陳玉珍：台跪舔美國得不到尊重

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月29日電（記者 張嘉文）賴清德原計劃8月訪中南美“友邦”喊卡，據外媒報導，是因美方已拒絕賴清德過境紐約的計劃所致。對此，中國國民黨籍“立委”陳玉珍今天表示，這證實了單方面的跪舔美國，除了被美國當成棋子外，還不被珍惜，得不到尊重，政府該對美國硬起來，不需要再跪舔了。



國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇也說，賴清德無法過境紐約就取消出訪行程，對於邦交國巴拉圭、瓜地馬拉非常不禮貌，難道賴事實上只是想過境紐約，而非訪問“邦交國”嗎？



賴清德原計劃8月過境美國，前往與台灣有“邦交”的巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯。《彭博社》、《金融時報》報導，由於中美關稅談判正在進行，及10月底可能會有“習特會”，中國大陸就賴清德擬過境紐約一事向華府提出反對後，特朗普政府拒絕賴過境紐約的計劃。《金融時報》指出，目前尚不清楚拒絕過境是指紐約的部分，還是被告知根本無法過境美國。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時對此表示，美國拒絕的原因，據說是擔心說影響後面即將到來的“習特會”，所以“賴政府”應該認清，即便我們這麼的跪舔美國，在都還沒關稅談判之前，我們就已奉上台積電，然後決定要投資美國阿拉斯加天然氣管道100多億美元，接下來可能還要全面開放美國農產品等等，無限地跪舔美國，但是現在得到什麼？



陳玉珍說，台灣除了被當成美國的棋子還不被珍惜，所以她一直認為，政府的做法是不妥當的，單方面向一邊跪舔，反而得不到尊重，現在連要過境美國這種基本禮儀沒有，政府不是一直在說台美關係是史上最好嗎？未免太被美國人瞧不起了。