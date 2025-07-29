白營李貞秀怒嗆黃光芹　黃國昌：中評會處理

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨內“2年條款”存廢派鬧出茶壺風暴，民眾黨排名不分區第15名的“陸配”李貞秀不滿媒體人黃光芹支持廢除2年條款，2人昨天隔空對嗆到深夜。台灣民眾黨主席黃國昌29日的態度並未支持曾在其辦公室實習的李，他表示，他不認同李貞秀的言論，黨中央已收到檢舉，他會請中評會以最嚴肅的態度處理。



民眾黨發言人張彤表示，民眾黨不分區“立委”提名人李貞秀於媒體群組、臉書社群批評黃光芹一事，民眾黨已經接獲黨員具體檢舉相關事由，黨中央一向相當重視所有黨公職的言行和態度，身為不分區“立委”提名人，更該虛心聆聽各界建議、謹言慎行，後續將建請中評會嚴肅處理。



李貞秀出生於湖南省衡南縣，是民眾黨籍第11屆不分區“立委”提名人，排名第15名，若2年條款生效，李貞秀將遞補擔任“立委”。



民眾黨8月10日將於桃園召開黨代表大會，各界關注敏感議題“2年條款”是否廢除，在726大罷免後立刻引發茶壺風暴，李貞秀不滿黃光芹支持廢除2年條款，在內部群組批評黃光芹及黃的先生楊文嘉“靠民眾黨吃飯”、“除了通告費還帶貨割小草韭菜”，讓黃28日哽咽落淚，引爆小草不滿狂轟李貞秀的社群平台，但李仍不斷反嗆“黃光芹像瘋狗”。



民眾黨前主席柯文哲2024年設下“2年條款”，現有8席白委包含黨主席黃國昌在內將於明年2月1日請辭，並換上後8席人選。不過，日前民眾黨黨外友人的陳清茂與白委張啟楷嘉義辦公室主任許正憲發起“暫緩兩年條款”黨代表連署，欲在黨代表大會中討論存廢，但同時也有3項認為支持維持2年條款或大會不討論2年條款的提案。民眾黨內2年條款存廢風暴，山雨欲來。



對於2年條款爭議延燒，黃國昌28日曾於黃光芹的網路節目中表達，會在黨代表大會當天闡述自己想法，但黃光芹卻突然爆料，李貞秀在內部群組罵她等消息，黃更在後續直撥中哽咽落淚，表達自己已向黃國昌、民眾黨祕書長周榆修等人發表聲明，她與楊文嘉將雙雙退出民眾黨的網路節目“民眾之聲”。



李貞秀則在深夜於媒體群組持續批評黃光芹，“給他臉不要臉，那就把他的老底掀開”、“所有人被他罵都只能忍氣吞聲，可惜他惹到我”、。



黃國昌29日接受媒體訪問表示，民眾黨對於黨公職的言行有一定程度的要求，這件事黨員、支持者已正式提出檢舉，黨中央收到了，他會請中評會最嚴肅的態度處理。



媒體追問，是否不認同李貞秀？黃國昌說，當然。黨公職對自己的態度跟言行，有一定程度的要求。媒體再度追問，是否會影響李珍秀不分區“立委”提名人的資格？黃強調，由中評會決定。