學者：華府刻意放出風聲　賴清德確定去不成

旅美學者翁履中。（中評社 資料照) 中評社台北7月29日電／賴清德原計劃8月出訪中南美洲3“友邦”並過境美國本土，“總統府”28日表明“近期暫無海外訪問安排”，美媒又報導主因可能是美國總統特朗普為尋求與大陸領導人習近平會面。學者解讀，在此時刻，華府刻意放風聲絕對不容樂觀，幾乎確定賴清德無法成行了。



德州山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨斷言，美中正在進行新一輪關稅談判，目標很明確，待細節談好後，接著就是鋪陳“習特會”，特朗普這麼想見習近平，絕對不容許出現變數；觀察該篇外電的報導內容，華府會傳出這樣的消息，絕對不容樂觀，要台灣知難而退。



根據《中時新聞網》報導，翁履中研判，根據各方消息顯示，府方應該是沒得到美方好的回應，也有可能是不讓賴清德過境如紐約或達拉斯這樣重要的都市，而是僅准許過境夏威夷或其他不重要地區；賴團隊顯然對特朗普不夠熟悉，特朗普從來就不認為台灣重要，“疑美論早已翻篇，特朗普就是不尊重台灣”。



他也關注，台灣在華府表達如此明確的立場之後，關稅談判是否敢嚴正表達不滿？還是照單全收？



政大外交系教授黃奎博則表示，賴清德突然不出訪，雖號稱考量近日南部風災復原、與美對等關稅及區域情勢等，但賴清德不出訪應有3個真正原因：首先不排除是賴清德的“台獨”言論，因美國和大陸在進行關稅貿易談判，大陸一定會拿這當作談判交涉籌碼，要求美國抑制“台獨”言論。



其次，目前台美仍在關稅磋商，萬一最終關稅數字不好看，賴清德到美國後要如何表態？現在是尷尬的時候。



黃奎博指出，第3個因素則是大罷免，首波罷免慘敗，若第2回合賴清德不在台灣、又慘敗，支持者怒火恐燒向賴清德，才讓賴決定不出訪。