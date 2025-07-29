外媒稱美拒賴過境紐約？綠委：無關美安排

鍾佳濱受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月29日電（記者 黃筱筠）根據英國《金融時報》29日報導，中國大陸就賴清德擬於前往中美洲途中過境紐約一事向華府提出反對後，美國特朗普政府已拒絕同意賴清德過境紐約。報導並指出，賴清德是在得知美方不允許其過境紐約後，才決定取消出訪行程。民進黨“立委”鍾佳濱今天受訪表示，現在最重要是對美關稅談判，賴清德出訪與美方安排有沒有關連，值得觀察。



報導提及知情人士透露，賴清德曾聯繫美國保守派智庫“傳統基金會”，希望該機構在他過境紐約期間邀請他出席一場活動。此外，他也計劃在此行中造訪德州達拉斯。外界目前仍不清楚，美方是否僅拒絕其停留紐約，或是完全不允許其過境美國。



鍾佳濱表示，目前得到資訊相當有限，賴清德現階段台灣與國際上有需要考慮的政治，現在最重要是對美關稅談判，賴出訪與美方安排有沒有關連，值得觀察。



會不會建議此時不應該出訪？鍾佳濱表示，賴清德出訪不是小事，有一定目標要達成，根據過去慣例會過境美國，現在關稅談判緊鑼密鼓，美國態度、看法，我們都該顧慮，這種情況下，賴出訪跟美國關稅談判之間應該要完整考量。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，府方應該有回應，目前沒有安排出訪行程，有關稅要因應，也有救災工作在眼前，目前賴沒有出訪規劃。有進一步規劃會在適當時機進行，也會跟大家說明安排，這些報導看看就好不用太多延伸。