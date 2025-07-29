大罷免後朝野休兵　院會僅開15分鐘就散會

院會僅處理上周五朝野共識的討論事項，整個過程僅花15分鐘便宣布散會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月29日電（記者 張嘉文）在歷經26日大罷免大失敗後，“立法院”席次結構未有變動，朝野也有暫時休兵的意味。今日召開院會處理相關法案，由中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣主持議事，僅處理上周五院會朝野共識的“討論事項”，整個過程僅花了15分鐘便宣布散會。



“立法院”議場內也僅有朝野黨團安排的值班“立委”到場，國民黨有3位“立委”出席，民進黨有4位，民眾黨則未安排值班“立委”。



“立法院”法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底，國民黨團日前通過決議將今年延長至7月底，民眾黨又再通過提案，將會期延長至8月31日，成為“立院”史上最長會期。



“立法院”今日院會僅處理上周五院會朝野共識的“討論事項”，包括審議國民黨團“呼籲“行政院”提出‘丹娜絲颱風災後重建條例’”等提案，並依照共識逕付二讀、交付黨團協商，並由國民黨負責召集協商；另民眾黨團提案要求“行政院”及相關部會針對關稅議題進行專案報告案，亦交付黨團協商。其他如選罷法修正案、柯建銘送紀律委員會多案亦交付協商處理。



包括公決案或是法律修正案或報告等，討論事項共13案全部仍待黨團協商，今日院會沒有三讀或通過任何議案、法案，從江啟臣宣布開會到散會，過程僅有15分鐘。