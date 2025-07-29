黨內開砲要賴辭主席　吳思瑤：執政團隊要穩住

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月29日電（記者 黃筱筠）針對大罷免大失敗，民進黨內有新北市議員李宇翔開第一槍點名賴清德應請辭黨主席，“行政院長”卓榮泰以及黨團總召柯建銘都應該要下台。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應，投票後大家歷經情緒過程，有人無法接受、療傷，我們都可以理解，不同想法這段時間都會持續擴散，這就是民進黨，大家常常不吐不快，吐了也改得很快，發表意見後，事後也做修正，這就是民進黨文化，從來不會一言堂，從來不會不敢講話。



她也說，“現在讓子彈亂飛一段期間，甚至不只是子彈，還有可能拿大砲亂轟，執政團隊要穩住、虛心檢討”。



726首波大罷免全數未過關，民進黨秘書長林右昌已請辭獲准，但黨內隸屬湧言會的新北市議員李宇翔則開砲批評，要賴清德辭去黨主席，隨後立即刪文。



吳思瑤表示，投票後大家歷經情緒過程，有人無法接受、療傷，我們都可以理解，不同想法這段時間都會持續擴散，昨天新北市議員李議員提出，這就是民進黨，大家常常不吐不快，吐了也改得很快，發表意見後，事後也做修正，這就是民進黨文化，從來不會一言堂，從來不會不敢講話。



但她指出，講的話是否不宜、是否多數人主張是否會消化，之後收斂調整，這段時間子彈會很多，我們要扛住，意見最終李議員也修正了，不用對某個人無限上綱，穩住很重要，她現在接受大家提問也穩住。我們有這樣的文化，罵歸罵，還是團結一致作戰。



至於“內閣”改組是否要等到823另一場大罷免之後？吳思瑤說，是否要“內閣”改組，我們昨天看到黨務部門秘書長林右昌承擔責任，後續“內閣”是否改組，相信也是行政“內閣”考量一環，我們都尊重，“現在讓子彈亂飛一段期間，甚至不只是子彈，還有可能拿大砲亂轟，執政團隊要穩住、虛心檢討”。面對823這場罷免投票，不會落下任何一位公民，當公民還在街頭努力，我們民進黨會發揮更大力量，會扮演比726更吃重的角色，扛下責任。



她也說，現在台灣挑戰多，大家關切“國會”新生態，席次沒改變，但希望未來質變，藍委們歷經罷免危機，未來議案推動後應該修正作為，提案內容應該要檢視，“國會”是一環，要端出好的成績單。而面對關稅問題，團隊持續努力，關稅問題影響產業人民，執政團隊需要負責任、穩定社會。



吳思瑤說，現在天候狀況中南部有風災，災民受難著，全力投入救災是我們任務、重要課題，執政團隊沒有餘裕搞內鬥，一定會有炮火，但要挺住，我們領導國家有更重要使命，內訌的事情會有人操作，希望民進黨被分裂分化，更要看清楚要團結沉著。