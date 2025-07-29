綠委鍾佳濱：賴清德應放大格局溝通朝野

鍾佳濱受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月29日電（記者 黃筱筠）726首波大罷免全數未過關，面對黨內要求賴清德、“立法院”黨團總召柯建銘請辭的砲火，民進黨新潮流系“立委”鍾佳濱建議，政局需要重啟，去年朝野互動產生僵局，無法透過罷團發起罷免解套，未來有賴朝野研商。賴清德應該會希望與朝野領袖進行討論，包括“政院”與“立法院”之間、各黨團之間、黨跟黨之間，怎麼去重新開啟機制，討論福國利民政策才是重點，未來互動，怎麼轉化都是可能答案。



來自屏東的鍾佳濱呼籲賴要放大格局、開放心態，跟政黨進行接洽。對於“內閣”是否應該要進行改組，他也說，要讓政局重啟重新開局，政局要先做朝野溝通，現在談改組前提，是建立政黨領袖未來互動，進行合乎必要民主競爭才是“國家之福”。



黨跟黨互動過去並沒有，未來怎麼進行？鍾佳濱說，過去黨對黨互動有前例，不管是李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等歷屆“總統”，都有這樣提出，不拘形式。



他指出，之前“國安”簡報是一種嘗試，但在726之前多方顧慮，看得出來中國國民黨主席朱立倫不排斥，現在賴主席可以用更大民主與誠意，邀請在野主席溝通對話，可能擦出火花會有新進展



罷免失敗，是否呼籲不要內鬥？鍾佳濱表示，賴清德要當全民“總統”，更何況是民進黨全黨黨主席，民進黨傳統百家齊鳴，黨主席應該有胸襟與高度，要在黨內傾聽不同團體聲音，整合意見。