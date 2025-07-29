美拒賴清德過境　羅智強：重大外交警訊

羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月29日電（記者 張穎齊）英國媒體《金融時報》報導，美國總統特朗普已拒絕賴清德過境美國紐約出訪南美洲邦交國。曾任馬政府副祕書長兼發言人的中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長羅智強29日表示，陳水扁、馬英九、蔡英文都是在就職3個月即可過境美國本土，唯獨賴衹有過境過美國夏威夷、關島，無法踏入美國本土，這是重大的外交警訊。



賴清德原計劃8月過境美國，前往與台灣有邦交的巴拉圭、危地馬拉與貝里斯。金融時報29日報導，中國大陸就賴清德擬於前往中美洲途中過境紐約一事向華府提出反對後，特朗普政府已拒絕同意賴清德過境紐約。府發言人郭雅慧則稱府方考量近日南部風災，且賴近期也暫無海外訪問之安排。



國民黨團29日於黨團記者室，開“823讓我們一起七席全壘打！再贏一次！”記者會，由黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強出席。並回應時事。



羅智強表示，他來舉例具體的數字與事件，台灣當然信任並希望“總統”當選後，能過境美國本土、拓展台美邦誼，這是歷任“總統”最重要的外交任務、重點工作。舉凡陳水扁2000年5月上任，3月後即可過境美國本土洛杉磯轉機出訪多米尼加。



羅智強說，馬英九2008年5月就職，3個月後即可過境美國本土洛杉磯、舊金山，轉機出訪巴拉圭等國。蔡英文2016年5月就任，3個月後過境美國本土洛杉磯、轉機出訪巴拿馬。反觀賴清德2024年5月上任，直到去年11月底、12月初才能過境美國外島關島、夏威夷，轉機出訪馬紹爾，迄今仍無法過境美國本土。

