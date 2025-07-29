拚！吳思瑤：823罷免民進黨戰到一兵一卒

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月29日電（記者 黃筱筠）7月26日首波大罷免失敗後，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨會扛下更大責任，黨部是選舉機器，勢必在823串聯7個罷區的組織動員，所有選舉該做的基本功都要更深入。



出錢出力推大罷免的聯電創辦人曹興誠不滿民進黨甩鍋，罷免潰敗後籲志工放下8月23日罷免，讓民進黨去努力，並稱那是藍綠對決的仗，志工團體打不起。



第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



吳思瑤說，我們知道823罷免更困難，更為困難是對方的主場挑戰，我們都做好挑戰，為了民主深化持續行動，我們就是努力，戰到最後一兵一卒，我們陪著公民扛下一切，民進黨會站在前線檔下一切。



針對8月23日如何協助罷團，吳思瑤表示，823民進黨不會落下任何一位公民，會扛下更大的責任。民進黨部是選舉機器，勢必在823要串聯剩下7個罷團的組織，一定要動員，所有選舉該做的基本功都要更深入、更透徹。此外，民進黨團51戰隊昨天已分別聯繫了南投縣、台中市、新竹縣、新北市的黨團同志們，有需要51戰隊協力的部分，絕對會更加把勁，不會讓任何公民朋友孤單奮戰。



首波大罷免結果不如預期，民進黨內檢討聲量四起，吳思瑤說，在兵疲馬困的時候，會有很多究責的聲音，以及情緒的發言，相信大家都聽到了，但聽到彼此意見之後的下一步，是要好好的談、好好的思考，經過更深的思考，大家一起找出解方、團結前進，這是她認識的民進黨，他們就是有這樣的文化，民進黨還是會團結一致對外作戰。



吳思瑤也呼籲，現在橫在眼前的挑戰非常多，關稅、風災等，執政團隊沒有餘裕搞內訌，執政團隊也不應當放任大家在操作內訌，而是要團結沉著。