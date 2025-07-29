藍黨團籲823再拚反惡罷　防綠趁隙而入

左起國民黨籍“立委”羅智強、王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月29日電（記者 張穎齊）726大罷免大失敗，823尚有一波7名中國國民黨籍“立委”罷免案。國民黨“立法院”黨團書記長29日開記者會，展現團結氣勢，將全力輔選7名藍委，呼籲支持者勿掉以輕心，民進黨依然有想趁國民黨鬆懈、趁隙而入讓7名藍委全軍覆沒的計劃。



24名藍委、新竹市長高虹安大罷免案26日以壓倒性的不同意票數，大失敗，藍白振奮、綠營內訌。但在8月23日尚有7名藍委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘第二波大罷免案在即，同一天還有核三重啟公投。



國民黨團29日於黨團記者室，開“823讓我們一起七席全壘打！再贏一次！”記者會，由黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強出席。



王鴻薇表示，民進黨發動的第一波大罷免大失敗後，還有第二波7名藍委，國民黨團將全力輔助7名藍委宣講、掃市場、站路口、車隊拜票等，也不排除任務編組、認養輔選選區，王鴻薇在台北市的看板也都會換成請大家繼續催票不同意罷免，同時也希望台北市民踴躍出來投公投、支持核三重啟研議。



羅智強說，反惡罷尚未成功，在野仍須努力，人民厭惡惡罷,也提醒執政者的心思要在“國政”、非鬥爭，有些民調或評論員樂觀說，第二波大罷免仍會大失敗，他在這要潑冷水，只要25%門檻達標，不同意罷免票沒高過同意罷免，民進黨仍會趁鬆懈、趁隙而入，藍委們還是有被罷免掉的風險，支持者千萬別掉以輕心，第二場的嚴峻程度不亞於第一波，藍委一席都不能少。