中評鏡頭：台南後壁菁寮老街泡水居民苦

台南市後壁區景點“菁寮老街”28日水淹及膝，29日仍在清理家園，7旬蘇姓老翁不慎被大車經過的水流沖破玻璃門導致割傷掛彩，並用手指這次水淹至膝蓋。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月29日電（記者 蔣繼平）台南市後壁區知名景點“菁寮老街”，曾因台劇《俗女養成記》與紀錄片《無米樂》在此取景爆紅。不過28日後壁6小時累積雨量就達300多毫米釀災，老街水淹及膝，不少住戶與攤商都受災，直到28日晚上水退，加上29日沒再下雨，住戶趕緊清理家園，甚至有住戶受傷掛彩。



台南市後壁區是台灣主要稻米產區之一，全區才約2萬人，人口老化，許多居民務農，還住在很傳統的農村房子。這次風災不少農家住宅屋頂都被吹走。《無米樂》就是講述老農的故事。



這次受到低壓帶及西南氣流帶來豪大雨影響，28日雨勢幾乎都集中下在台南後壁，6小時累積雨量就達300多毫米，導致積淹水釀災。台南後壁的景點菁寮老街28日就水淹及膝，不少攤商、住戶趁29日雨歇，趕緊出動清理家園，台南市清潔隊也協助清運垃圾。



菁寮老街一名7旬蘇姓老翁29日下午與家人正在清理一樓，但左手卻受傷，一問才知因為28日水淹至膝蓋深，有大卡車開過門前造成水流，玻璃大門遭衝破當場碎裂，他與妻子因此被割傷還到醫院縫了20幾針。趁著29日沒有在下大雨，小孩也趁放颱風假返家協助清掃家園，忙著清洗各種家具。



菁寮公有零售市場因為地勢低窪，28日也被水淹至大腿深，攤商拿著手機看著拍下的照片，仍是心有餘悸，由於年紀都很大，清理善後是心有餘而力不足，有的攤商還29日下午仍在清理門面，倉庫庫存都還來不及清理，部分商品泡水也得報銷賣不出去，不少攤商備感無奈。



台南市後壁區景點“菁寮老街”，因台劇《俗女養成記》和電影《無米樂》皆在此取景，人氣大漲成為台南熱門老街之一。菁寮老街住戶說，老街也因為丹娜絲颱風關係受損，許多設施仍待修復，加上老街都是高齡住戶居多，近年逐漸沒落，假日營業的較多。近日下雨淹水，都忙著清理，因此今天幾乎沒營業。