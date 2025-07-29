南投單身聯誼 參加集團結婚送10項好禮

南投縣政府舉辦單身聯誼活動，首場共有40位青年男女齊聚聯誼。（南投縣政府提供） 中評社南投7月29日電／南投縣府今年夏天舉辦兩場單身聯誼活動及一場溫馨浪漫的集團結婚典禮。第一場單身聯誼活動7月26日在杉林溪森林生態渡假園區登場。第二場單身聯誼活動將於8月30日在埔里妮娜巧克力工廠舉行。另外，9月12日將在日月潭辦理的集團結婚，除了安排新人住宿當地婚宴會館，將贈送小家電、特色禮盒等10項新婚好禮，歡迎新人踴躍報名參加。



南投縣政府民政處表示，單身聯誼活動安排了愛情心理學工作坊、森林闖關任務及甜蜜DIY體驗等趣味橋段。活動不僅免費參加，參加者還可獲得5項紀念品，成功配對者還能一同享用屋馬餐飲集團旗下金韓食韓式雙人套餐，共享美味與甜蜜。



縣府民政處長指出，去年縣府舉辦單身聯誼活動大受好評。中國國民黨籍南投縣長許淑華特別指示今年增加場次，讓年輕朋友增加認識對象的機會。首場在杉林溪森林生態渡假園區登場，40位來自各行各業的單身男女齊聚聯誼，包含老師、職能治療師、藥廠人員及服務於台電、郵局及中華電信員工，條件都非常優秀。其中有兩對配對成功。



活動中還邀請愛情工作坊講師，教大家如何認識新朋友。分享如何經營感情及家庭，希望他們在活動中或未來交友時，能藉此找到攜手走向紅毯的另一半，建立幸福美滿的家庭。



民政處提醒，第二場單身聯誼活動將於8月30日在埔里妮娜巧克力工廠舉行。除了單身聯誼活動，縣府將於9月12日在日月潭辦理集團結婚，為攜手步入人生新階段的新人打造難忘回憶，活動除了安排在地婚宴會館住宿，也將贈送小家電、南投特色禮盒等10項新婚好禮。報名期間自8月1日至30日止，歡迎設籍縣內新人，踴躍報名參加。