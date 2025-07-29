台氣象署最新雨量預報　2縣市停班停課達標

台氣象署公布24小時雨量預測圖。（照片：氣象署網站） 中評社台北7月29日電／由於西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，29日台灣各地天氣不穩定，中南部地區易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨，其他地區及澎湖、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部大雨，今晚隨著西南氣流逐漸北抬，中南部雨勢會再增加。



台氣象署公布最新雨量預報，其中高雄市、屏東縣達到停班停課標準，不過是否停班課仍由各縣市政府決定。



根據氣象署最新24小時累積雨量預測，今晚20時至明晚20時高雄市山區雨量將達200至340毫米，屏東縣山區雨量將達200至400毫米，皆達到停班停課標準。



根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，風災、水災停班停課基準為，依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且有致災之虞時，得發布停班停課，但部分縣市雨量警戒值略有不同，是否停班課仍由各縣市政府決定。



針對西南氣流豪雨事件，氣象署已啟動“大規模或劇烈豪雨”作業，氣象署預估，30日受西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，迎風面中南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，尤其中部山區及南部地區有局部豪雨等級以上降雨，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。



氣象署進一步提醒，而明天是這波西南氣流最強時間點，今晚至明天中南部一定要留意豪雨等級以上降雨。