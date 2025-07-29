路透：輝達向台積電訂30萬片H20供應大陸

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中評社 資料照) 中評社台北7月29日電／路透社引述兩名消息人士披露，晶片大廠輝達（Nvidia）上週已向台積電訂購30萬組H20晶片。其中一人說，中國的強勁需求，讓輝達放棄靠現有庫存應付訂單，擬額外下單生產。



美國總統特朗普政府本月撤銷今年4月實施的禁令，不再以“國家安全”風險為由阻止中國取得先進人工智慧（AI）晶片，允許輝達恢復出售H20圖形處理器（GPU）給中國。



根據《中央社》報導，由於美國政府在2023年底對輝達多款AI晶片實施出口限制，輝達特別為中國市場開發H20晶片。H20的運算能力不如輝達的H100或新推出的Blackwell系列，這些高階晶片目前供應給中國以外的市場。



輝達向台積電追加的新訂單，將使H20晶片的庫存量從目前的60萬至70萬片進一步增加。



根據半導體研究公司SemiAnalysis資料，輝達2024年售出約100萬片H20晶片。



輝達執行長黃仁勳本月造訪北京時說，將視H20晶片訂單多寡，決定是否恢復生產，但任何供應鏈重啟都要花9個月。



美國科技新聞網站The Information報導，在黃仁勳結束訪中行程後，輝達還通知客戶目前H20晶片庫存有限，且短期內沒有重啟H20生產的計劃。

