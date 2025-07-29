黨外大聯盟轟綠給以色列屠殺捐錢　違國際法

台“外交部亞西及非洲司司長”顏嘉良。（照：截自“外交部”記者會直播畫面） 中評社台北7月29日電／外媒報導，台灣承諾要在以色列屯墾區投入捐款支持建設醫療中心。黨外在野大聯盟痛批，“賴政府”“對內說付不起普發1萬元，對外卻要給以色列屠殺捐錢”，聯盟將於31日召開“拒絕賴清德的浮士德外交”國際記者會，拒絕這種“可恥的政治交換”。



黨外在野大聯盟是由綠營出身的前中國國民黨“立法委員”鄭麗文號召成立。



對於台官方捐款以色列屯墾區的爭議，聯盟指出，“賴政府”此舉不但公然違背《國際法》，使台灣淪為“非法占領的共犯”；且這將成為可恥的政治交換，以“國家”格調換取虛假支持；不但是短視的強權附庸，拋棄台灣外交自主性；最重要的是，“賴政府”吝於並公然背叛台灣內需，漠視“國內”民生需求，完全背棄政府的責任和承諾，聯盟對此提出嚴正譴責。



台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心，引起爭議。台“外交部亞西及非洲司司長”顏嘉良說明，目前進展還在研議討論階段，沒有到具體落實，且相關潛在計劃沒有踩到屯墾區國際禁令的紅線。



黨外在野大聯盟將於31日上午舉辦“拒絕賴清德的浮士德外交”國際記者會，抗議“賴政府”資助以色列非法占領區，由黨外在野大聯盟發起人鄭麗文、時事評論員歷史哥主持，出席者包括：陽明交通大學榮譽教授、台灣反戰工作網路成員傅大為；前“國安會”副秘書長楊永明；台灣和平實踐研究工作室執行長郭耀中；人民民主黨成員、工運組織者劉念雲；國民黨黨團首席副書記長羅智強等。



聯盟表示，“台灣又多了一個全球首例！”根據最近《南華早報》引比利時魯汶大學國際公法教授埃爾南德斯（Gleider Hernández）的說法，另台灣許多媒體也連續引用：台灣似乎是第一個直接對以色列西岸屯墾區（Sha’ar Binyamin）捐款的政府。因為即便是與以色列沆瀣一氣的歐美國家，也沒有敢如此張膽的資助屯墾區。因此“賴政府”這筆捐款，可能被視為默許以色列在約旦河西岸的合法存在，會構成台灣政府違反國際法庭2024年的判決，也就是違反了《國際法》。



聯盟指出，承諾捐款給以色列非法占領區的“賴政府”，去年稅收超收5283億元，卻在台灣經濟困難、關稅威脅的大背景下，說“付不起“立法院”通過的普發現金1萬元”；聯盟也不忘提醒：以色列這個國家的人均GDP，可是台灣的1.6倍之多！





