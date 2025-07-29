中央社：民進黨各派系都支持賴卓體制

民進黨派系“正國會”、湧言會及蘇系等都表態支持賴清德、卓榮泰的“賴卓體制”。（中評社 資料照） 中評社台北7月29日電／726大罷免大失敗，檢討府院與民進黨聲浪四起，民進黨秘書長林右昌28日已請辭。《中央社》今日報導，民進黨內派系包括“正國會”、湧言會都表態支持兼任民進黨主席的賴清德、“行政院長”卓榮泰的“賴卓體制”。蘇系“立委”蘇巧慧說：“讓賴‘總統’、賴主席還有卓院長帶領府院黨重新整隊，決定方向向前走”。



《中央社》報導，罷免結果出爐後，蔡英文第一時間呼籲力挺賴清德與執政團隊。



大罷免失利，民進黨秘書長林右昌請辭，民進黨籍新北市議員李宇翔昨天在社群喊話，要賴清德辭去民進黨主席。與李宇翔同派系的民進黨組織部主任張志豪認為現在應團結對外，因此退出湧言會運作。民進黨湧言會今早發出聲明表示，“全體將與賴‘總統’、卓院長行政團隊團結一致，致力於守護人民和國家”。



“正國會”中執委、新北市議員卓冠廷受訪表示，726大罷免結果不如預期，大家對於政局有不同討論。昨天“正國會”召集人林佳龍召集派系成員在會議中有幾點共識，堅定支持賴清德繼續領導民進黨，卓榮泰帶領行政團隊施政。



卓冠廷表示，堅定支持賴清德繼續領導民進黨，主要是針對現在國際局勢還有內政，甚至南部的一些災害，應該讓黨政順利銜接“黨政合一”，不該讓黨政有隔閡。而且政治責任在726之後，由秘書長林右昌擔起相關政治責任，理應如此也是民進黨慣例。應該讓政務跟黨務沒有罣礙可以順利銜接，所以賴清德應該要繼續領導大家。



對於“行政院”團隊是否需要調整？卓冠廷指出，昨天會議有相關討論，“正國會”成員認為卓榮泰不應該去職。726罷免是24個選區而不是全台灣的選舉，用此否定卓榮泰帶領的行政團隊施政，有失公允。而且在此海內外局勢動盪之際，卓榮泰應該要穩住政局繼續領導行政團隊。

