美拒賴過境！趙少康：特朗普會毫不猶豫棄台

針對賴清德取消出訪，趙少康發文提出看法。（照片：趙少康臉書） 中評社台北7月29日電／傳出賴清德原擬8月出訪過境紐約，但遭特朗普政府拒絕，因而取消出訪行程。戰鬥藍召集人、前中廣董事長趙少康今日在臉書發文表示，為了和大陸最高領導人見面，特朗普就毫不猶豫放棄台灣，過境尚且如此，一旦兩岸開戰，美國怎麼可能派兵馳援？



趙少康並嘲諷賴清德為“史上最憋屈的‘總統’”，對內大罷免大失敗、對外被鎖死在台灣。趙少康也痛批，賴寧願拿南部災情當擋箭牌，也不願意對民眾說實話，難怪民調信任度直直落、“跌跌不休”。



趙少康今日於臉書發文表示，賴清德8月出訪“友邦”巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯，並在去程過境美國紐約，回程過境達拉斯的消息傳了半個月，“總統府”、“外交部”都不否認，沒想到“總統府”昨日就用南部風災當幌子，宣布賴清德取消出訪。



趙少康指，賴清德不好好救災，反而消費南部災情，“掩蓋美國老大哥不給臉的真相，不說實話的結果就是馬上被金融時報打臉”，根本是因為美國不讓賴清德過境紐約，賴清德就不出訪了。



此外，趙少康也點出四點，首先，巴拉圭殷殷期盼賴清德到訪，所以搶先釋出訊息，現在賴清德只因為不能過境紐約就不去了，對“友邦”毀信棄義。第二，1994年李登輝過境夏威夷、2007年陳水扁過境阿拉斯加，都因為不滿美國給予的規格，用不下機抗議，李登輝甚至穿了睡衣、拖鞋在機上接見美方官員。



趙少康續指，賴清德去年出訪太平洋“友邦”，卻特別“繞路”，硬要過境夏威夷，還釋出規格超越以往的新聞，跟孟子齊人篇的“良人”，“用過境紐約驕傲其‘國人’，行徑無二。”



對於台灣領導人過境美國，趙少康提第三點指出，“北京哪一次不抗議？”但關鍵是在於美國的態度，為了和大陸最高領導人見面，特朗普就毫不猶豫放棄台灣，過境尚且如此，一旦兩岸開戰，美國怎麼可能派兵馳援？



趙少康也酸，蔡英文在其任內出訪8次，兩度過境紐約，其他還包括洛杉磯、休士頓、舊金山等大城市，而賴清德對內大罷免大失敗、對外被鎖死在台灣，“真是史上最憋屈的“總統”。”



最後，趙少康也根據美麗島電子報民調，“4月賴清德信任度重挫8個百分點，6月持續減少3.5個百分點，信任賴清德的人只剩下45%。”趙少康直言，賴清德寧願拿南部災情當擋箭牌，也不願意對民眾說實話，“一個不誠實的‘總統’”，信任度直直落真的剛好。”