2026繼續藍白合？戴錫欽曝新北合作空間

台北市議會議長戴錫欽。（截自“中午來開匯”YouTube直播畫面) 中評社台北7月29日電／首波726投票完封，亦讓外界關注藍白下一步合作發展。中國國民黨籍台北市議會議長、市黨部主委戴錫欽29日表示，此次藍營獲勝，當然有一部分是因為藍白合、催出小草選票。至於雙方是否會在2026地方選區持續友好合作，戴錫欽認為，以國民黨團的角度當然希望台北市蔣萬安優先連任，民眾黨有發展需求也會充分尊重，新北方面則不管藍白，只要新北市民心之所向，高度認同那個人，當然會支持，在2026奠下好的基礎，也會對2028有非常大的助益。



戴錫欽29日在節目《中午來開匯》接受主持人黃光芹專訪，並討論大罷免失敗的原因。戴錫欽指出，有些國民黨“立委”得到的（不同意罷免）票，甚至比他們當初選上“立委”時還多，“有一部分當然是因為藍白合作，小草支援”。提及台北市2026如何藍白合，戴錫欽表示，若明年仍維持61席次，站在國民黨團的角度當然希望蔣萬安優先連任，且國民黨能夠單獨過半，也就是說61席至少藍要拿下31席。



根據《中時新聞網》報導，戴錫欽指出，民眾黨也有要發展的需求，國民黨能理解，戴也解釋，議員是多席次，目前國民黨議員有28席，民眾黨4席也各自都有一定基礎，只剩中正萬華、松山信義區這兩處沒有議員席次，至於民眾黨是否由副秘書長許甫、發言人吳怡萱來選，國民黨也都充分尊重。



至於新竹部分，戴錫欽認為也有機會能合作，嘉義市是可以考慮，民眾黨的張啓楷委員會是非常好的人選。戴錫欽也指，自己也可以負責任預測，未來國民黨不管誰當黨主席，都會維持目前和民眾黨的友好合作，不論2026或2028的佈局。



至於新北市是否禮讓民眾黨主席黃國昌，戴錫欽則認為新北關鍵在於尋求勝選方程式，如果是大家理念相同，就是比民調誰最強，誰最符合民意，以及大家的期待。戴錫欽也表示，不管國民黨、民眾黨，只要當新北市民高度認同那個人，大家有默契就共同支持，甚至如果2026奠下好的基礎，也會對2028有非常大的助益。