綠議員楊子賢：民進黨不像個有肩膀的政黨

民進黨彰化縣議員楊子賢批民進黨越來越不像個有肩膀的政黨。（照片：楊子賢臉書） 中評社台北7月29日電／面對大罷免大失敗的結果，民進黨籍彰化縣議員楊子賢28日在臉書發文批評“民進黨越來越不像個有肩膀的政黨”，認為“民意還在失血”，“神隱無助於解決事情”，而“周三中常會大概是民意止血閥的最後時刻”，希望黨中央能反思，他說，這是來自基層的聲音。



楊子賢表示，“身為從政未久的基層年輕民代，我內心有份很深處的感謝與羈絆，那些在我孑然一身、一無所有時，就先看到我，願意義無反顧支持我、幫忙我的支持者們。而我在思考行動時，終歸都要回應、時時謹記在心，這些最初的期待與無私的愛。”



楊子賢指出，“經歷很多風雨後更是學會到，神隱無助於解決事情，很多事情，如果我很重視也想貫徹意志力，不二法門，就是親上火線、親力親為，當然，這也不是我獨身單幹，而是心理明知若不能找到適當人選，授權對方代勞的效果有限了，那就不能再假手他人，要直接跳到第一線調度處理。”



楊子賢坦言，這幾天有收到大量心聲，每通電話或訊息，都凸顯基層民代在地方筋疲力竭的感觸，不能回覆鄉親未來具體作法、也不能推卸責任說一切是公民團體所作所為，他反問，該怎麼跟台派核心支持者說，我們的下一步能怎麼走呢？



看到民進黨中央對大罷免失利冷處理，楊子賢說，他的經驗微薄、眼界也是很侷限，但看到民進黨越來越不像個有肩膀的政黨，不禁有感而發。台派支持者不是沒輸過，但如果找不到站起來往前走的勇氣，那恐怕是永劫不復。



楊子賢表示，幾可斷定民意還在失血，選後的危機處理已過黃金24小時，週三中常會大概是民意止血閥的最後時刻，並呼籲黨中央，台派支持者是最堅毅也最恨鐵不成鋼的一群，是我們得以繼續往前最中堅的力量，請告訴他／她們下一個戰鬥崗位的模樣。