葉慶元：柯絕不可能與綠談和　出來會大旋風

泰鼎法律事務所合夥律師、中國國民黨前考紀會主委葉慶元接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月30日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭押迄今11個月。泰鼎法律事務所合夥律師、中國國民黨前考紀會主委葉慶元接受中評社訪問表示，按照《刑事妥速審判法》規定，柯文哲一到三審合計不能羈押超過2年11個月，早晚都要被放出來，尤其是一審若被判有罪、就更無延押理由，要被釋放，對照以前的政府，民進黨確實對檢方有高強的控制力。



至於柯文哲釋放後，會如何？葉慶元說，柯文哲的語言、人格魅力遠大過現任民眾黨主席黃國昌，民眾黨是柯文哲所創，柯文哲若出來，會引起更大旋風，柯文哲絕對不可能與民進黨談和，所以最近民眾黨不分區“立委”陳昭姿說的釋柯是綠白合前提假議題、陳昭姿個人想法。



葉慶元說，《刑事妥速審判法》規定，若所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或超過有期徒刑10年者，第一、二審延長羈押次數都以6次為限，第三審以1次為限，因此第一、二審重罪羈押時間，都不可以超過15個月，第三審不能超過5個月，一到三審合計不能超過2年11個月。案件如果經“最高法院”撤銷發回更審，以致纏訟經年，審判中全部羈押期間累計則不能超過5年。柯文哲早晚都要被釋放出來。



葉慶元，生於台北市，美國賓夕法尼亞大學法學博士，現任泰鼎法律事務所合夥律師、東吳大學法學院兼任助理教授。曾任台北市政府法規委員會主委、國際事務委員會執行長、中國國民黨中央委員會考核紀律委員會主委、府法規委員會委員、陸委會諮詢委員等。



葉慶元說，柯文哲如今還沒被判有罪，若一審宣判有罪，那也就要放出來，因已無羈押之必要，羈押是因為案件還在調查中，台北地檢署認為柯文哲的共犯、帳房“橘子”許芷瑜還在海外，但無論如何，若柯文哲一審有罪，就無理由羈押，早晚要釋放。若二審還要押柯文哲，這機率是不太可能。



葉慶元向中評社說，柯文哲曾被台北地方法院裁定2次交保，卻都被台灣高等法院駁回，台高院仍認為柯文哲有與證人串證、滅證之虞，還有共犯在逃，高院就是要北院押，更認為即使有電子腳鐐仍會串證。至於檢方認為柯文哲有民眾黨的號召力、施壓檢方，他認為這理由不成立，柯文哲收押中，並沒有。但也看到辦柯案、辦國民黨地方黨部涉嫌偽造文書案的檢察官都升官。

