葉慶元：特朗普不會覺得台灣、賴清德很重要

執業律師葉慶元接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月30日電（記者 張穎齊）台美關稅談判結果即將揭曉，泰鼎法律事務所合夥律師、中國國民黨前考紀會主委葉慶元接受中評社訪問表示，美國總統特朗普用關稅手段逼其他國家減少貿易逆差，民進黨賴清德政府以為一昧討好美國、什麼都照單全收，豈料卻談不到美國什麼承諾，簡直是“喪權辱國”。特朗普並不會覺得台灣、賴清德很重要。



葉慶元，生於台北市，美國賓夕法尼亞大學法學博士，現任泰鼎法律事務所合夥律師、東吳大學法學院兼任助理教授。曾任台北市政府法規委員會主委、國際事務委員會執行長、中國國民黨中央委員會考核紀律委員會主委、府法規委員會委員、陸委會諮詢委員等。



葉慶元說，特朗普與中國談判、將台灣當籌碼，台灣卻在對美國大放送，實在很悲哀，還有賴清德更是在拿納稅人繳的錢想訪美。



他分析，美國曾經對陳水扁很失望，因陳水扁試圖將美國捲入與中國大陸的紛爭，使得美國生氣。到馬英九執政，美國認為馬是說話算話的人，而蔡英文也是。但賴清德衹有4成民意，特朗普希望別人聽話，目前並沒時間特別去管賴清德，台灣對美國來說一直是邊陲小島，也只是與中國大陸解決事情的其中小部分，特朗普不會覺得台灣、賴清德很重要。



葉慶元說，特朗普是少數動用權力、不在乎國會掣肘的美國總統。特朗普老說美國沒賺到錢，卻不講說包含服務貿易，比如美國在App軟體、Windows、谷歌等，這些在全球都沒關稅可言，因此加拿大對美國服貿翻臉，特朗普只想滿足個人虛榮心，看其他國家求饒，用關稅去讓他國給美國錢、買東西。

