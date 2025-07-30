袁鶴齡：民進黨不會因此放棄操作抗中牌

中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月30日電（記者 方敬為）大罷免726首波落幕。罷團全軍覆沒，是否代表“抗中牌”失效？中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，“抗中保台”是民進黨重要的選舉策略，但這次無法在罷免投票中奏效，一方面當然是選民對抗中訴求已反感、膩了，但也與罷免的性質不適合套用相關策略有關，民進黨不會因此就放棄操作抗中牌。



袁鶴齡進一步指出，民進黨長期執政9年，到現在還在鼓吹“抗中保台”，結果“共諜”全部都在府院機關，也讓相關論述的站不住腳，其實從賴清德2024大選的得票率僅40%就可以觀察出，民進黨的論述基本上只剩下少數人認同。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全面被否決，由於此次宣傳過程中，罷免團體不斷以“抗中保台”作為罷免藍委的訴求，最終全面挫敗，外界關注，抗中牌未來在台灣選舉的影響力是否消散。



袁鶴齡表示，這次罷免團體一直以“抗中”作為罷免訴求，但從結果來看，“抗中保台”這張民進黨的“神主牌”，在這次的罷免行動裡面並沒有辦法兌現，這當中顯示出，民眾對對“抗中”訴求已經反感、膩了，甚至是感到憤怒，未來這張牌的使用，民進黨必須得更為細膩，或者更為謹慎。



他指出，民進黨從策動2014太陽花學運一路走來，就是高舉著所謂“抗中”大旗，販售“芒果乾”（諧音：“亡國感”），用恐懼或意識形態去凝聚支持者，並進一步在選舉中取得選票極大化，達到政治紅利。