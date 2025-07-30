美拒賴過境　林廷輝：關稅談不好給下馬威

林廷輝。（中評社 資料照） 中評社台北7月30日電（記者 黃筱筠）賴清德原計劃8月過境美國訪問巴拉圭等“邦交”國，被外媒爆出美方不允許過境紐約。前台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，當然是美國不願意讓賴過境紐約，賴才取消，否則據了解行程都安排好了。應該是跟關稅談判有關，美國不滿意台灣目前的條件，刻意給賴清德下馬威。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，“海洋委員會”委員，曾任海基會顧問、遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、“中央警察大學”與世新大學兼任助理教授。專長為亞太區域研究、國際法、海洋法、東海與南海研究等。



根據《金融時報》（Financial Times）報導，在中國政府表達反對意見後，美國已拒絕賴清德原訂過境紐約的計劃。賴清德原本預計8月出訪巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯三個“邦交”國，並在行程中過境美國紐約與達拉斯。



林廷輝說，當然是美國不願意才會取消，否則行程都已經安排好了，當初傳出出訪消息香港《南華早報》提及中美元首高峰會影響賴過境。但是美國國務院當時回應講了一切照以往，便利、舒適、安全為過境原則，與陳水扁執政以來一樣，這代表美國國務院應該是已經安排好。



他也說，應該是跟關稅談判有關，美國不滿意台灣目前的條件，刻意給賴清德下馬威，是美國主動取消讓賴過境。現在可能關稅談判進入膠著狀態，除非像日本首相石破茂選後跪下去，之後關稅才會調降。



林廷輝表示，但出訪行程是可以變動的，關於賴清德出訪消息，府說近期沒有規劃，但是近期區間多長不知道，可能某個條件達成又可以。



他也說，安排好出訪行程又生變的狀況，過去都沒有發生過，賴的狀況是答應好，卻被臨時取消，官方說法都是沒有公布何來取消。但是都已經安排好了，“外交部長”林佳龍日前都先去中南洲“邦交”國踩線，台僑也都準備了，應該都是敲定好了。兩週前“國安局”蔡明彥也在美國，應該也是去踩線。最後一個臨時卡關，應該是美國方面。