中評鏡頭：台南後壁菁寮老街靠電影翻紅

台南市後壁區“菁寮老街”是台南著名老街之一。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月30日電（記者 蔣繼平）台南市後壁區“菁寮老街”因台劇《俗女養成記》和電影《無米樂》皆在此取景，人氣大漲成為台南著名老街之一。後壁區在台南最北邊，鄰接嘉義縣，盛產稻米、蘭花聞名。假日到訪除了可回味影片場景，品嚐老街美食，也可順道買些復古的產品帶回家，譬如“阿嬤花布”。



《無米樂》是2004年上映的紀錄片，無米代表歉收，歉收卻快樂，代表展現出農民看天吃飯的一種豁達，主角之一崑濱伯的口頭禪就是“心情放輕鬆，不要想太多，無米，人就快樂啦！”菁寮因《無米樂》紀錄片而聲名大噪，幾位老農長者在片中自然表現出的豁達樂天功不可沒。



台劇“俗女養成記”2019年首播，大部分畫面都在台南後壁農村取景，經典橋段就在菁寮老街拍攝，主角家的中藥鋪、陳嘉玲的鬼屋、還有家中的擺設場景等等。當時許多人看完該劇後，都想去實地走訪的主角陳嘉玲的家，看看所謂的“俗女”到底是有多俗？



菁寮老街上也有一棟古蹟“金德興藥舖”，建於清乾隆年間（1736到1795年），建築形式為傳統木造一條龍三開間閣樓式街屋。最初是嘉義縣鹿草鄉頂潭村某林家望族的祖厝，轉賣後1910年將建築拆解搬遷至菁寮現址。最特別的是建物完全不用任何鉚釘，門樑上方的“金德興謙記”商號匾，為1925年由書法家景塘所題。



後壁區，舊稱“侯伯寮”、“後壁寮”，前身“後壁鄉”，位於台南市最北端。後壁區2024年底戶數約8．9千戶，人口約2．1萬人。區內以蘭花與稻米聞名，並設有“農業部”農業科技園區管理中心蘭花園區，更於2018年以“米”、“蘭”的故鄉、農作體驗、在地豐富的藝術創作榮獲“交通部觀光局”票選“臺灣三十經典小鎮”。



菁寮地名的由來，清朝時，菁寮居民大量種植藍染植物“青仔”，同時蓋草寮為染坊，故名“菁寮”。當時因南北貨物往來熱絡，全盛時期發展成繁榮的聚落，但因鐵路通車和現代化取代了菁寮的重要性，而讓村落步向沒落。