中評關注：2年條款爭議　民眾黨暗濤洶湧

柯文哲2024大選提名民眾黨不分區“立委”定下的“2年條款”，如今引發茶壺風暴。（中評社 資料照） 中評社台北7月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲任內訂下的不分區“立委”2年條款，近日再度引發民眾黨內茶壺風暴，目前民眾黨內分三派意見，暗濤洶湧，恐怕在民眾黨主席黃國昌8月10日民眾黨代表大會表態前，黨內鬥爭將激化。



柯文哲2024年設下“2年條款”，依該條款現任8席不分區“立委”除因吳春城在今年2月請辭而遞補的劉書彬外，包含黃國昌在內的7席將於明年2月1日請辭，並換上後7席人選（劉書彬將由上任日起算2年）。



後7席名單包括前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前台聯“立委”許忠信。多位政治素人。



其中，民眾黨排名不分區第15名的“陸配”李貞秀行事風格嗆辣，在面對陸配擔任公職不能有“雙重國籍”一事，數度公開與“內政部”、陸委會對槓，而若“2年條款”生效，李貞秀就會是下一個輪著等當“立委”的人，因此近日與支持廢除2年條款的媒體人黃光芹對嗆到深夜，讓黨內茶壺風暴再度躍上檯面。



據瞭解，民眾黨代表連署提案分成三大派，一是由民眾黨黨外友人的陳清茂與白委張啟楷嘉義辦公室主任許正憲發起“暫緩2年條款”連署，理由不外乎是在與民進黨強烈競爭的“立法院”，再加上柯文哲仍遭羈押禁見，應讓有經驗、有戰力的8席白委繼續當，才能與藍妥善合作，並與綠在立法程序上周旋，暫緩到柯文哲走出台北看守所再來決定。



二是支持維持2年條款，並在明年2月強制執行，此是為貫徹柯文哲的意志，在2026年由現任白委請辭選地方首長，發揮“母雞帶小雞”的力量，但外界認為缺點在於，黃國昌等人一請辭，民眾黨在“立法院”的話語權將急遽縮小，即便黃能坐鎮幕後指導，但能否實質貫徹黃的意志也很難說，特別是現場議事攻防考驗臨機應變。三是提案本次黨代表大會不討論2年條款。



726大罷免選舉一結束，社會各界聚焦檢討推動大罷免大失敗的民進黨，民眾黨上下見戰果豐碩不用再繃緊神經，2年條款爭議立刻就躍上檯面。李貞秀與媒體人黃光芹的對嗆，正是等著排隊接班者，與主張暫緩實施2年條款等2大派在對撞。