卓榮泰南部勘災說完就走　遭批不甩小民

卓榮泰南下嘉義縣勘災。（照片：“行政院”提供） 中評社台北7月30日電／0728鋒面豪雨狂炸嘉義、台南，再度重創尚未自丹娜絲颱風復元的災區。多位災民不到一個月內二度受災，家園毀損、生活困頓，紛紛痛訴政府無力整治。“行政院長”卓榮泰29日南下視察災情，面對災民哭訴連連，除致歉外也承諾家具與電器補助，但在現場一度語塞、面露尷尬，最後未等災民話說完便轉身離開，引發部分民怨。



根據《中時新聞網》報導，嘉義縣朴子市佳禾里災民霍小姐情緒崩潰，哭喊“先遇颱風又碰水災，家都被毀了！”她哽咽表示，住家旁的荷苞嶼大排多年未整治，每逢豪雨村莊東安寮就像孤島，根本無法出入。身為獨居者又罹患僵直性脊椎炎、腰部受傷，讓她在斷水斷電的狀態下苦不堪言，無奈直呼：“人家是一等公民，我們是二等公民嗎？”



台南後壁區的菁寮老街則因地勢低窪長年淹水，住戶蘇清岳指出，昔日水淹至腳踝，如今卻年年加劇、已及大腿。他與妻子日前還遭大卡車衝浪破門所傷，自己左手濺血縫了22針。他無奈說：“菁寮逢雨必淹，真的不知道未來該怎麼辦？”



卓榮泰現場聆聽災民陳情，當下不斷致歉，強調“雨很大，但我們一定要想出辦法來解決。”而“經濟部長”郭智輝則遠遠站在後方，卓榮泰也當場對郭智輝喊話：“傢俱都壞掉了欸，電器都壞了！”郭則回應，將設法補助災民以較低價格購置新家具與電器，並表示“相關方法馬上就會提出來。”



然而當災民再反映屋內仍無電、無法清理時，卓榮泰一度語塞，連問兩次“電還沒有來？”隨即致歉“再忍耐一下，大的地方都弄好了”，便轉身離開。此舉讓現場災民感到失望，忍不住抱怨：“每年都淹，我們真的不知道該怎麼辦，真的淹怕了。”



東安寮一帶災情亦慘重，有居民住家三個房間全數泡水，全家徹夜未眠、家具床鋪全毀，疲憊神情令人鼻酸。卓榮泰僅能不斷致歉，表示將會協助災民儘快重建，但是否能真正改善年年淹水的宿命，仍有待政府端出具體、有效的治水方案。