台對美軍購缺失多　“監察院”要軍方檢討改善

台“審計部”公布2024年度總決算審核報告。（照：“審計部”提供） 中評社台北7月30日電／2024年爆發美商雷神科技（RTX）公司涉嫌浮報軍售台灣的價格，遭美國司法部起訴、認罪後，對台灣的賠款與罰款已繳回。根據“監察院”“審計部”昨天公布2024年度總決算審核報告指出，台灣的愛國者及長程預警雷達軍售案追繳新台幣52億元和溢收的行政管理費1億9千萬元都已追回繳庫，但軍方對美軍購的執行與管理，仍有價格稽核機制、預付款滯存、老舊案未結案等多項缺失，應檢討改善。



美商雷神科技（RTX）公司涉嫌浮報包括對台灣等國的軍售價格，去年2024年遭美國司法部起訴、認罪後，台軍方2024年底證實，雷神公司對於台灣的賠款與罰款已在2024年11月19日繳回“國庫”。軍方當時表示，配合美司法部門作業，雷神公司詐欺案對台賠罰款，已於11月19日全數完成賣匯，計新台幣52億116萬3，236元、同步解繳公庫。軍方強調，針對此項雷神案，已請美方安合局及相關安援部門，就其他案項實施清查，以確保T台方軍售權益。



對於雷神案，“審計部”公布2024年度總決算審核報告中指出，雷神公司因向美國國防部提供不實資訊、重復收費，造成愛國者二型飛彈性能提升暨愛國者三型飛彈系統採購案等兩項軍購溢收及賠罰金額達1億6202萬美元（約新台幣52億餘元），相關款項已全數返還繳庫，另超收行政管理費612萬美元亦已於去年12月繳回。然而，此一審核報告指出，此案顯示現行軍購價格稽核機制不足，恐導致行政管理費用隨之高估，應全面清查雷神相關案項，如有類似情形，應協請美方爭取退還。



對於“審計部”的意見，台“國防部”回復指出，將持續透過美國在台協會（AIT），請美方針對台灣軍購案議約內容增加稽核及查驗頻次，並請合約審計局等單位清查雷神其他案，有關本案溢收行政管理費合計612萬餘美元（約台幣近2億元），已於2024年12月10日返還繳庫。