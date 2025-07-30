M1A2地表最強戰車？專家揭無人機才是主角

M1A2T戰車。（照片：截取自General Dynamics Land Systems網站） 中評社台北7月30日電／號稱“地表最強戰車”的M1A2T主戰車近日加入國軍，並在賴清德親臨視導下進行實彈演練。台國防部前視察盧德允卻表示，這項“地表最強”的稱號實為媒體搏點閱率的“吸睛關鍵詞”。他引述烏克蘭前線的血淋淋教訓示警：當無人機成為現代戰場的主角，傳統主戰車的威脅與想像之間的巨大落差，值得軍方與人民深思。



盧德允曾任台灣軍事家全球防衛雜誌（Defence International）總編輯，前台“國防部”視察。



根據《中時新聞網》報導，盧德允指出，M1系列主戰車的裝甲防護力與120公厘光膛戰車砲搭配先進射控系統的火力，在全球戰車排名中無疑名列前茅，有效射程可達2000至5000米，足以摧枯拉朽。但他將戰車的地位比喻為昔日海戰中的“戰鬥艦”，曾是主宰戰場勝敗的“主力艦”，最終被航空母艦及其艦載機所取代。他語重心長地表示，歷史的演變客觀而無情，主戰車必然會有從戰爭舞台上角色黯淡的一天，而這個新的主角，正是“無人機”。



盧德允提及，在俄烏戰場上，無人機已展現其顛覆傳統作戰模式的巨大威力。無論大小、速度，無人機正以驚人的速度進步與創新，地面上所有兵員、武器、裝備，幾乎都被無人機追著打，毫無招架之力，如同“人為刀俎，我為魚肉”。他進一步指出，烏克蘭前線傳回的真實戰場場景顯示，俄軍大量運用自殺式無人機，將M1戰車作為主要打擊目標，因為擊毀或癱瘓M1戰車具有巨大的政治宣傳功效。甚至連烏軍為M1戰車加裝的爆炸式反應裝甲和防護頂棚，其生存性是否因此提高，都仍是個大問號。



盧德允引述美國有線電視新聞網（CNN）在2024年6月對烏克蘭陸軍47旅M1戰車組員的採訪報導，揭露了M1戰車在實際運用中的諸多缺陷和弱點。烏軍組員抱怨，M1戰車在起霧或下雨時，車內精密電子設備會因冷凝水造成短路故障，導致設備無法使用。

