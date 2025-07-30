葉慶元從這點看沈伯洋　偏執仇恨、無情冷血

律師葉慶元表示，綠委沈伯洋偏執仇恨之深，令人咋舌。（照片：葉慶元臉書） 中評社台北7月30日電／面對大罷免大失敗的結果，台灣民意基金會董事長游盈隆29日發文批評，民進黨籍“立委”沈伯洋是“民進黨之恥”。對此，律師葉慶元29日在臉書發文表示，自己至今還是不能理解，沈伯洋怎麼會成為民進黨不分區第1名，他並想起日前沈母過世時，婉辭藍白拈香一事，他認為這明明是大家可以化解仇恨、增進彼此情誼的場合，沈伯洋卻用如此無情冷血的言論，“偏執仇恨之深，令人咋舌”。



游盈隆29日在臉書發文指出，昨晚友人傳了一段沈伯洋受訪影片，自己看了之後百感交集，這次大罷免一敗塗地、搞得社會天翻地覆，主戰犯之一不就是沈？他並痛批，沈伯洋是民進黨之恥，在726之後，沈不但沒有閉門思過，還繼續出來大放厥詞、一點責任感也沒有。民進黨前“立委”林濁水29日也在臉書發文表示，沈伯洋的極端疑神疑鬼和民進黨“立院”黨團總召柯建銘如出一轍，是少數卻備受矚目的一些罷團志工誇張行為的共同來源。



葉慶元說，自己至今還是不能理解，沈伯洋這種只能當側翼的人，怎麼會成為民進黨不分區“立委”第1名，是整個黨都偏激、側翼化了嗎？



葉慶元表示，沈伯洋的母親過世時，沈居然要藍白“立委”不要去拈香，這明明是大家可以化解仇恨、增進彼此情誼的場合，卻用如此無情冷血的言論，“偏執仇恨之深，令人咋舌”。