綠媒帶風向指投票姍姍來遲放棄？葉元之喊告

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北7月30日電／726大罷免大失敗，中國國民黨籍新北市“立委”葉元之以3千多票差距勝出。葉元之29日在廣播節目指控有少數惡質媒體記者亂造謠，在投票當天散播“葉元之投票姍姍來遲”、“葉元之已經放棄”等假訊息，他考慮提告。



根據《中時新聞網》報導，葉元之29日在廣播節目《誰來早餐》提到，事後聽謝克洋講，有特定媒體散布說，葉元之8點半要投票。所以記者從8點半一直等到10點半，就覺得葉元之神隱、姍姍來遲？“可是我從頭到尾沒有跟你約啊！今天如果我跟你約8點半，我10點半到，你罵我，無所謂，我8點50分到，你都可以罵我。”



葉元之質疑，“我從頭到尾沒有跟你約，你說我姍姍來遲？這是什麼？在投票日當天耶！可以這樣子喔？然後有個X視記者叫林什麼的也是很惡劣，他發一個限時動態，寫說“全世界的人都在找葉元之，該不會連投票都放棄了吧？”他也要帶一個風向，葉元之已經輸到連投票都不想去了。在投票日一大早？這個我在考慮要告他！可以這樣子喔？記者可以惡劣到這種地步？什麼叫連我投票、我都放棄！”



葉元之強調，假如你是被誤導，以為葉元之8點半要去，那你可以說，大家都在等葉元之，或他該不會是還有別的行程吧？這都中性，都無所謂。你怎麼會套入那種綠營的邏輯，說葉元之自己都放棄？之前看到超多這種新聞都好生氣。有X新聞就寫說，葉元之自己都放棄了，他就跟那記者抗議，怎麼可以這樣說？他如果放棄幹嘛還頂著大太陽站路口？“回家睡大覺啊！”主持人調侃，“是不是因為你是個軟柿子？”



“對啊，每個記者都可以這樣胡說八道？所以我就覺得我要告一兩個啊！”葉元之說，他敢這樣講別人嗎？講吳思瑤嗎？主持人表示“可能要想一想你的作風，為什麼大家都覺得可以踩你？”



葉元之表示，“可能大家都覺得我不會怎麼樣吧？所以我才會覺得說，我應該要怎麼樣！”現在媒體都可以這樣？都不用求證？投票日當天都可以帶風向！綠媒記者罵了一年多，問說明天幾點在哪投票？“我說關你什麼事！為什麼要告訴你？”