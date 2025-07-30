彰化縣藍綠輪流執政　藍軍明年能打破魔咒？

國民黨籍彰化縣長王惠美連任兩任縣長，任期將滿。（中評社 資料照） 中評社台北7月30日電／中國國民黨籍彰化縣長王惠美連任兩任縣長任期將滿。彰化縣長一職自30多年前開始，即呈現藍綠輪流執政。藍營王惠美卸任後，彰化第20屆縣長究竟會仍照此循環，由民進黨人選接任，還是由國民黨人選打破此魔咒，引發關注。



彰化縣長從1989年起，即呈現藍綠輪流執政，歷任縣長分別是民進黨周清玉、國民黨阮剛猛、民進黨翁金珠、國民黨卓伯源、民進黨魏明谷、國民黨王惠美。地方熱議，在王惠美任期屆滿後，下屆縣長會不會回到民進黨手上。



《中國時報》分析，目前民進黨呼聲最高或有意參選有第二選區“立委”黃秀芳、第四選區“立委”陳素月、現任及前任彰化市長林世賢、邱建富等人。國民黨則有第三選區“立委”謝衣鳯、前彰化縣副縣長洪榮章等人。



民進黨下屆縣長選舉可能人選之一的黃秀芳，在本屆縣長選舉中，即由當時的民進黨黨主席蔡英文直接徵召參選，黃最終拿下27萬2817票，輸給王惠美36萬9133票。但黨內人士分析，當時黃秀芳直到最後關頭才正式投入選戰，可說雖敗猶榮。她不僅在北彰化選區擁有票源，南彰化亦累積不少知名度。加上有傳言指，黃與謝衣鳯、洪榮章的對比民調最高，因此被認為是最有可能出線的綠營縣長人選。



民進黨籍邱建富原本有意參選本屆縣長，並積極布局南彰化，可說比同黨籍陳素月、林世賢提早開跑，成為他下屆選舉縣長的優勢。林世賢則早早豎起民進黨縣長參選人的大型看板，顯見參選意願濃厚。陳素月選區在南彰化，是4位民進黨可能參選者中唯一本命區在南彰者。有黨內人士認為此次縣長人選應會由黨內初選產生，但也不排除徵召。