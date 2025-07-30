誰接民進黨秘書長？林錫耀可能2度回鍋

前民進黨祕書長林錫耀。（中評社 資料照） 中評社台北7月30日電／大罷免大失敗後，民進黨秘書長林右昌請辭獲准，但由於823公投及第二波中國國民黨籍“立委”罷免投票即將到來，2026年縣市長選戰布局也逼近，黨祕書長一職格外重要。接任人選除了海基會副董事長羅文嘉呼聲頗高，兼任民進黨選舉對策委員會召集人與新境界文教基金會副董事長的林錫耀，早已是民進黨主席賴清德非常看重的口袋人選。



根據《中時新聞網》報導，民進黨黨內人士指出，林右昌為布局參選新北市長，原有意在5、6月請辭祕書長，而後為協助民團推動大罷免而未提出，但仍打算第一波罷免投票後無論成敗即請辭。但推動過程中，黨中央決策、下達指令及執行模式，屢引發縣市黨部、基層公職不快，甚至反彈，林心知肚明自己因此“受傷”，仍帶頭到各選區跑透透，盼能有好成果，再優雅轉身。



726大罷免遭藍白完封，林右昌27日當面向賴清德請辭，還因記者會的切割罷團說法，引發不少支持者致電黨部、公職服務處怒罵，使林“傷勢加重”，問鼎新北之路更形險峻。



據瞭解，賴清德知道林右昌意向，早已在評估接棒人物，包括林錫耀、羅文嘉，尤其林曾任“行政院副院長”，且是蘇貞昌、蔡英文當黨主席的祕書長，黨政資歷豐厚、經驗老道又善謀略，加上和賴同屬新潮流，又具蘇系色彩，最重要的是與各派系關係都不錯，不少人在過去選戰都欠林人情。



至於羅文嘉在黨內屬卓榮泰的“民主活水”系統，雖然對外聲稱不是派系，不過2020年大選民進黨初選時，時任黨正、副祕書長的卓、羅最挺賴清德；賴2024就職後重用卓、羅，分任“閣揆”、海基會副董事長，黨內甚至視民主活水系統猶如賴的嫡系人馬。羅雖也黨政資歷豐富、能力強，但派系人和不如林錫耀，光是英系就對羅2020年大選初選時的做法，至今心存芥蒂。



黨內人士表示，羅文嘉是掌實權的海基會副董，不容易找合適人選接替，反倒林錫耀擔任智庫（新境界文教基金會）副董事長，座位從中央黨部8樓（智庫辦公室）搬到9樓（黨主席、祕書長辦公室）就行，“方便、迅速又好用”，況且要找人接任智庫副董事長不難。



且林錫耀仍銜命為這次大罷免奉獻心力，常現身中央黨部9、10樓，也多次都到縣市幫忙協調地方黨部、公職及大老。



黨內人士說，日前網路社群流傳疑似林錫耀的Telegram對話紀錄，指其涉人事關說，極可能“有人”嗅到林右昌即將卸任，林錫耀極可能回鍋而故意放消息，但卡位效果應有限。以林錫耀擔任選策會召集人、熟悉大罷免，處理第二波罷免、2026年選戰遊刃有餘，因此第二度回鍋黨祕書長，絕不意外。