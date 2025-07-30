7藍委罷免併公投不搞混　鈕則勳傳授5字訣

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，823投票推“核同罷不同”五字訣，簡單清楚、易懂明瞭。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北7月30日電／726大罷免大失敗，823尚有一波7名中國國民黨籍“立委”罷免案及核三延役公投。文化大學廣告系教授鈕則勳29日在臉書發文指出，“核同罷不同”就是簡單清楚、易懂明瞭而且好記的五字訣，並透露藍營在這場選戰中“不驕傲、不躁進、不輕敵”，才是對7位國民黨籍“立委”最大支持。



鈕則勳指出，民眾黨在726全力助藍反罷，823的核三延議公投，既然是白營主推，國民黨沒有不支持的道理，勢必得投桃報李，即使是和罷免7席藍委一起投票，會擔心支持者將同意核三延役及不同意罷免藍委搞混，藍軍也得挺民眾黨的核三延役公投。



鈕則勳建議，以政治行銷廣告的創意切入，並用清楚的宣傳slogan來包裝內涵，並提及“核同罷不同”就是簡單清楚、易懂明瞭而且好記的“五字訣”，“核同”就是“同意核三延役”，“罷不同”就是“不同意罷免”，5字可以顏色作區隔，讓支持者容易辨識，更易宣傳，且在野黨宣傳“不同意罷免”已經有成效，823再加個“核同”，積極宣傳應該問題不大。



鈕則勳認為，若藍營政治人物擔心不好宣傳或是容易搞混，就索性都投不同意，不只白營會跳腳，藍白合作會有裂痕，更會衝擊反罷情勢與自己的政治前途。



鈕則勳強調，藍白默契好不容易才建立，藍營好不容易才守住版塊，823雖結構環境上對藍有利，但仍得步步為營，“不驕傲、不躁進、不輕敵”，才是對7藍委在反罷決戰中的最大支持。