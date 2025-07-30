辦柯文哲案3檢升官　鄭銘謙：經票選推薦

台“法務部長”鄭銘謙接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月30日電（記者 張穎齊）台“法務部”28日公布檢察官人事調整案，其中偵辦台灣民眾黨前主席柯文哲京華城案的台北地檢署主任檢察官江貞諭、檢察官林俊言、唐仲慶3人均調升。台“法務部長”鄭銘謙30日表示，都是經過檢察官票選、審議委員會推薦圈選出來的。



“法務部”28日公布檢察官人事調整案，包括調升二審檢察官、一審主任檢察官及地區輪調共125人。“法務部長”鄭銘謙選出24人調升，並在8月28日辦理報到。其中林俊言調升新北地檢署主任檢察官、唐仲慶調升花蓮地檢署主任檢察官，最受到關注。



鄭銘謙30日赴“立法院”司法及法制委員會備詢前，被問到是否柯案辦得好就升官？鄭銘謙回應，主任檢察官的產生，是要經過檢察官的票選、檢察官審議委員會的審議推薦，讓他來依法來圈選。



司委會召委、中國國民黨籍“立委”吳宗憲表示，為什麼台北地檢署升官的比例逐年攀升？是不是北檢比較聽話？今年北檢升了快6名官，那其他中南部的地檢署呢？他們不盡心盡力嗎？還是鄭銘謙只在乎北檢檢察官？



吳宗憲說，司法需要改革，民眾眼睛都雪亮，將來該調查就調查，2028若政黨輪替，就要把老鼠屎揪出來，否則照民進黨的搞法，“中華民國”將有災難。



民進黨籍“立委”陳培瑜則反擊，質詢問台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿竟喊出釋放柯文哲就能綠白合，國民黨籍“立委”王鴻薇還加碼說要釋放國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，這是在給司法施壓嗎？