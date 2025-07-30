柯粉狠批　南投縣長許淑華改口支持核三公投

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月30日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華日前對於民眾黨發起“核三延役”公投與823罷免案同日投票，表示在宣傳策略上或考慮籲選民“都投不同意”，避免混淆，引發民眾黨支持者不滿。許淑華今天強調，她是對表達反罷免的策略風險，並非不同意公投，“我是支持核電的”，公投也很重要，所以之後縣籍2位藍委也會採取細緻的宣傳策略，號召公投投同意，罷免投不同意。



許淑華28日在主持縣務會議後受訪，針對823罷免案與“您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？”公投案同日投票，她表示，擔心選民混淆，考慮宣傳“都投不同意”，以反罷免成功為主軸。一席話引發小草不滿，質疑國民黨過河拆橋。民進黨也趁機製作圖卡指許淑華反對核三延役公投，引發爭議。



許淑華30日出席“友善石虎農友成果發表暨表揚大會”，針對核三延役公投的立場，受訪強調，“我是支持核電的，怎麼會不同意公投呢？”且國民黨中央黨部也已定調要支援民眾黨的核三延役公投案，後續南投縣方面定會配合鼓勵所有的民眾一定要出來在公投案的部分投下“同意票”。



許淑華說明，她當時只是表達對反罷免策略的隱憂，因為公投案要投同意，但罷免案卻要投不同意，兩者相反，確實會有造成選民混淆的風險，尤其南投縣的選民結構年齡層較長，在宣傳方面確實會有一些的困難度，所以她會有相關考慮，但經過與南投縣籍“立委”馬文君、游顥溝通後，雙方團隊都將採取更細緻的宣傳策略，例如製作識別文宣的方式，仔細宣傳“公投投同意、罷免投不同意”。



許淑華重申，藍白合作在南投縣已經運行許久，且有程度上的默契，南投縣唯一一席民眾黨籍縣議員簡千翔與藍營民代的合作互動大家有目共睹，幾個月前接任民眾黨南投縣黨部的麥玉珍委員也與縣府保持密切的合作關係，呼籲民進黨勿見縫插針。